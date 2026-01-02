Na začiatok fyzické testy, neskôr herné sústredenie v Turecku. Slovanisti spoznali program zimnej prípravy

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava už poznajú dôležité dátumy zimnej prípravy na jarnú časť sezóny. Príprava A-tímu sa začne 8. januára 2026úvodným zrazom a fyzickým testovaním na štadióne Tehelné pole.
Zverenci Vladimíra Weissa st. strávia úvodný blok prípravy v domácich podmienkach. Nasledovať bude sústredenie v Turecku (20. – 30. januára), kde slovanisti odohrajú tri prípravné duely. Informoval o tom oficiálny web „jesenného majstra“ Niké ligy.
Známe prostredie
„Belasí“ na sústredenie v teple využijú dobre známe prostredie v tureckom Beleku, kde ich čakajú tri kvalitné prípravné zápasy. Na úvod sa stretnú s poľským Górnikom Zabrze, ktorý pod vedením slovenského trénera Michala Gašparíka zimuje o skóre na druhom mieste Ekstraklasy.
Aj proti Kórejčanom
Nasledovať bude konfrontácia s CSKA Sofia 1948, druhým tímom bulharskej ligy. Na záver sústredenia slovanisti odohrajú zaujímavý duel s Gangwon FC, ktorý v kórejskej K League 1 obsadil piatu priečku.
„Zvolili sme sústredenie v Turecku, kde sa bude mužstvo pripravovať v špičkovom tréningovom centre. K dispozícii budeme mať dve trávnaté plochy, regeneráciu, posilňovňu i všetko potrebné pre dobrú prípravu. Máme dohodnuté tri prípravné zápasy s kvalitnými súpermi, týždeň po návrate už sa pre nás začína liga. Turecko je ideálne riešenie z pohľadu zázemia i súperov, verím, že to čo najlepšie využijeme,“ povedal Róbert Vittek, športový riaditeľ klubu, na webe skslovan.com.
Na úvod proti veľkému rivalovi
Úvodné jarné kolo Niké ligy ŠK Slovan odohrá v sobotu 7. februára proti veľkému rivalovi v Dunajskej Strede. Počas februára čaká na futbalistov z Tehelného poľa aj osemfinále Slovnaft Cupu v Trnave, ktoré je naplánované na stredu 18. februára.
Slovan napriek viacerým problémom z ostatných týždňov zimuje na čele Niké ligy s náskokom 1 bodu pred Dunajskou Stredou a štyroch bodov pred Trnavou.