Liverpool síce držal loptu, no nezlomil defenzívu Leedsu. Slotovi chýbali Salah aj Isak

„The Reds“ síce ťahajú v Premier League šnúru deviatich duelov bez prehry, v tabuľke sú však až na 4. priečke s mankom šiestich bodov na tretiu Aston Villu.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Britain Soccer League Cup
Liverpool's manager Arne Slot greets the crowd after winning the English League Cup semifinal second leg soccer match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield Stadium in Liverpool, England, Thursday, Feb. 6, 2025. (AP Photo/Jon Super)
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool po novoročnej domácej bezgólovej remíze s Leedsom United vyjadril spokojnosť so súdržnosťou tímu, no upozornil na potrebu „výnimočných momentov“ jednotlivcov. Tie mu chýbali.

Zverenci Holanďana Arneho Slota síce ťahajú v Premier League šnúru deviatich duelov bez prehry, v tabuľke sú však až na 4. priečke s mankom šiestich bodov na tretiu Aston Villu. Za vedúcim Arsenalom Londýn zaostávajú „The Reds“ o 12 bodov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Napriek tomu, že FC Liverpool dominoval takmer 70-percentným držaním lopty, chýbali mu ofenzívne príležitosti. To všetko najmä v dôsledku absencie
útočníkov Mohameda Salaha a Alexandra Isaka.

Slot zdôraznil, že samotné držanie lopty nestačí: „Myslím si, že sme tímom s najväčším držaním lopty v lige, ale veľa to neznamená, ak si neviete vytvoriť dostatok šancí.“

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Podľa holandského kormidelníka je na prelomenie kompaktnej obrany súpera potrebná rýchlosť a individuálne výnimočné momenty, ktoré by vytvorili početnú prevahu v útoku. „Znovu sme videli tím, ktorý hral v hlbokom bloku, snažil sa a bolo ťažké nájsť v jeho defenzíve medzeru,“ dodal Slot.

„The Reds“ sú v hodnotení o tri body pred FC Chelsea a Manchestrom United. Spomenutý Leeds v Liverpoole predĺžil svoju sériu bez prehry na šesť duelov a odskočil na sedem bodov od pásma zostupu.

Viac k osobe: Alexander IsakArne SlotMohamed Salah
Firmy a inštitúcie: FC Liverpool
Okruhy tém: Futbal - Premier League 2025/2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk