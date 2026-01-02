Liverpool síce držal loptu, no nezlomil defenzívu Leedsu. Slotovi chýbali Salah aj Isak

Tréner anglického futbalového klubu FC Liverpool po novoročnej domácej bezgólovej remíze s Leedsom United vyjadril spokojnosť so súdržnosťou tímu, no upozornil na potrebu „výnimočných momentov“ jednotlivcov. Tie mu chýbali.
Zverenci Holanďana Arneho Slota síce ťahajú v Premier League šnúru deviatich duelov bez prehry, v tabuľke sú však až na 4. priečke s mankom šiestich bodov na tretiu Aston Villu. Za vedúcim Arsenalom Londýn zaostávajú „The Reds“ o 12 bodov.
Napriek tomu, že FC Liverpool dominoval takmer 70-percentným držaním lopty, chýbali mu ofenzívne príležitosti. To všetko najmä v dôsledku absencie
útočníkov Mohameda Salaha a Alexandra Isaka.
Slot zdôraznil, že samotné držanie lopty nestačí: „Myslím si, že sme tímom s najväčším držaním lopty v lige, ale veľa to neznamená, ak si neviete vytvoriť dostatok šancí.“
Podľa holandského kormidelníka je na prelomenie kompaktnej obrany súpera potrebná rýchlosť a individuálne výnimočné momenty, ktoré by vytvorili početnú prevahu v útoku. „Znovu sme videli tím, ktorý hral v hlbokom bloku, snažil sa a bolo ťažké nájsť v jeho defenzíve medzeru,“ dodal Slot.
„The Reds“ sú v hodnotení o tri body pred FC Chelsea a Manchestrom United. Spomenutý Leeds v Liverpoole predĺžil svoju sériu bez prehry na šesť duelov a odskočil na sedem bodov od pásma zostupu.