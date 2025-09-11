Tragická noc na košických cestách. Mladý muž na motocykli zahynul po náraze do auta, vodička mu nedala prednosť – FOTO

Stredajšia dopravná nehoda v košickej mestskej časti Barca sa stala osudnou motocyklistovi. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, podľa doterajších zistení 26-ročný vodič viedol motocykel po ulici Osloboditeľov v Barci v smere od mestskej časti Šebastovce k Mostom VSS po hlavnej ceste, pričom v križovatke mu nedala prednosť vodička Citroëna Jumpy, ktorá odbočovala vľavo k Cínovej ulici.
„Motocyklista narazil prednou časťou motocykla do pravej prednej časti vozidla. Žiaľ, zranenia, ktoré utrpel, boli natoľko vážne, že im na mieste podľahol,“ uviedla Ivanová.
Vodičku polícia podrobila dychovej skúške na alkohol aj orientačnému testu na drogy. Oba mali negatívne výsledky. Prípadnú prítomnosť drog alebo alkoholu u nebohého motocyklistu určí nariadená pitva.
Pri čelnej zrážke zomreli štyria ľudia
Počas dokumentovania dopravnej nehody bol úsek cesty na nevyhnutné potrebný čas uzatvorený. Krátko po 22:00 bola cesta v oboch smeroch sprejazdnená. Vec si na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Okolnosti nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.