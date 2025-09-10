Pri čelnej zrážke zomreli štyria ľudia

Tragická nehoda sa stala v utorok podvečer v okrese Trutnov v severovýchodných Čechách. „Vyhasli pri nej štyri ľudské životy, jedna osoba bola ťažko zranená,“ uviedla na sieti X česká polícia. Informuje o tom web TN.cz.
Záchranné zložky privolal automatický systém e-call nainštalovaný v jednom z havarovaných áut. „Prvé jednotky po príchode zistili, že pri čelnej zrážke vozidiel bolo zranených päť osôb. Niektoré zranené osoby už boli mimo vozidla, jedného z vodičov museli hasiči z vozidla vyslobodiť,“ uviedli na Facebooku hasiči.
Jedného zraneného dopravil do nemocnice záchranársky vrtuľník. K nehode prileteli dva vrtuľníky. Jeden sa však vracal prázdny, keďže zvyšní štyria pasažieri napriek snahe lekárov, policajtov aj hasičov na mieste zomreli.