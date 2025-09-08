Hromadný pád na cyklistických pretekoch spôsobil hororové momenty. Zranilo sa až 70 ľudí - VIDEO

Populárne amatérske cyklistické preteky RiderMan neďaleko Bad Dürrheimu v juhozápadnom Nemecku sa zmenili z príjemného športového podujatia na strach o zdravie zúčastnených.
Hromadná nehoda si v pelotóne vyžiadala zranenia až 70 ľudí. Približne 20 z nich utrpeli ťažké poranenia a previezli ich do nemocnice.
Pred posledným týždňom Vuelty vedie stále Vingegaard. Protesty ovplyvnili aj 15. etapu
Organizátori preteky okamžite zrušili. „Po takomto vážnom incidente nie je možné pokračovať,“ uviedli v oficiálnom vyhlásení.
Na miesto nehody dorazili štyri vrtuľníky a desiatky sanitiek.