Hromadný pád na cyklistických pretekoch spôsobil hororové momenty. Zranilo sa až 70 ľudí - VIDEO

Na miesto nehody dorazili štyri vrtuľníky a desiatky sanitiek.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
cyklisti bicykel hory cesta vrtuľník
Pelotón cyklistov šliape do pedálov počas 19. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia z Bielly do Champoluc. Taliansko, 30. mája 2025. Foto: (Fabio Ferrari/LaPresse via AP)
Nemecko Cestná cyklistika Cestná cyklistika z lokality Nemecko

Populárne amatérske cyklistické preteky RiderMan neďaleko Bad Dürrheimu v juhozápadnom Nemecku sa zmenili z príjemného športového podujatia na strach o zdravie zúčastnených.

Hromadná nehoda si v pelotóne vyžiadala zranenia až 70 ľudí. Približne 20 z nich utrpeli ťažké poranenia a previezli ich do nemocnice.

Organizátori preteky okamžite zrušili. „Po takomto vážnom incidente nie je možné pokračovať,“ uviedli v oficiálnom vyhlásení.

Na miesto nehody dorazili štyri vrtuľníky a desiatky sanitiek.

Okruhy tém: Nehoda Organizátori Preteky Zranení
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk