V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO

Nehoda sa stala v pondelok 15. septembra.
Dopravná nehoda
Nehoda v obci Valaliky. Foto: www.facebook.com
Na železničnom priecestí v obci Valaliky (okres Košice-okolie) sa v pondelok 15. septembra zrazilo osobné auto s vlakom. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, jeho operačné stredisko prijalo oznámenie o zrážke krátko pred 14:30. Na miesto nehody vyrazili štyria príslušníci HaZZ s dvomi kusmi hasičskej techniky.

Po príchode bolo zistené, že vozidlo sa nachádza na opačnej strane z pohľadu zasahujúcej jednotky. Príslušníci sa k nemu dostali prechodom medzi vagónmi,“ uvádza KR HaZZ.

Dopĺňa, že vodič auta sa nachádzal mimo vozidla. Hasiči mu poskytli prvú predlekársku pomoc, až do príchodu zdravotníkov, a na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia. Rušňovodič sa pri nehode nezranil.

