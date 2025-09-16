V obci Valaliky sa na železničnom priecestí zrazilo osobné auto s vlakom – FOTO

Na železničnom priecestí v obci Valaliky (okres Košice-okolie) sa v pondelok 15. septembra zrazilo osobné auto s vlakom. Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach, jeho operačné stredisko prijalo oznámenie o zrážke krátko pred 14:30. Na miesto nehody vyrazili štyria príslušníci HaZZ s dvomi kusmi hasičskej techniky.
„Po príchode bolo zistené, že vozidlo sa nachádza na opačnej strane z pohľadu zasahujúcej jednotky. Príslušníci sa k nemu dostali prechodom medzi vagónmi,“ uvádza KR HaZZ.
Dopĺňa, že vodič auta sa nachádzal mimo vozidla. Hasiči mu poskytli prvú predlekársku pomoc, až do príchodu zdravotníkov, a na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia. Rušňovodič sa pri nehode nezranil.