Smutná noc v Poprade. Autobus zrazil ženu v úseku so zákazom vstupu chodcov, tá po náraze neprežila – FOTO

Presná príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom vyšetrovania.
K tragickej dopravnej nehode došlo v piatok večer v blízkosti ulice J. Wolkera v Poprade. Autobusu pri odbočovaní na parkovisko do cesty vstúpila chodkyňa mimo priechodu pre chodcov.

„Úsek bol riadne vyznačený dopravnou značkou „zákaz vstupu chodcov“. Žiaľ, v neskorých nočných hodinách svojím ťažkým zraneniam 57-ročná žena podľahla. 71-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom,“ informuje prešovská krajská polícia na Facebooku. Presná príčina a miera zavinenia nehody sú predmetom vyšetrovania.

