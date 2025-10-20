Tragická dopravná nehoda v Taliansku: Zahynuli traja vášniví lyžiari, dvoch previezli do nemocnice. Oslavovali narodeniny

Dramatická dopravná nehoda v talianskom Asiagu. Vyžiadala si život troch lyžiarov, ďalší muž utrpel viaceré zlomeniny lebky a poranenia mozgu a hrudníka.
Piaty pasažier auta vyviazol bez zranení. Auto s mladíkmi narazilo do fontány uprostred kruhového objazdu. K zrážke došlo okolo 03.30 h.
Pätica sa vracala z večierka. Obeťami boli Nicola Xausa (narodený v roku 2005), Pietro Pisapia (2004) a Riccardo Gemo (2005). Informoval o tom web repubblica.it. Xausa a Gemo oslávili pred pár dňami 20. narodeniny.
Krutý kamerový záznam
Obaja zranení sa narodili v roku 2004. Prvý, ktorý bol v najvážnejšom stave, bol pri náraze vymrštený z auta. Druhý údajne ušiel z miesta nehody. Oboch neskôr previezli do nemocníc.
„Paradoxom je, že kruhový objazd, kde došlo k nehode, bol postavený pred niekoľkými rokmi, aby sa odstránila nebezpečná križovatka na ceste z Vicenzy, kde sa v minulosti stali ďalšie vážne nehody,“ povedal starosta mesta Asiago Roberto Rigoni Stern.
„V sídle mestskej polície sme prezreli zábery z kamerového systému, ktoré sú úplne jasné – auto schádzalo z ulice šialenou rýchlosťou a bez toho, aby dalo prednosť, prešlo cez dopravný ostrovček a narazilo do dopravného značenia, ktoré bolo úplne vytrhnuté a odletelo,“ priblížil Stern.
Nedostatok slov
Vraj ešte päť sekúnd pred nárazom prešlo ďalšie auto, ktoré riskovalo, že ho vozidlo s obeťami a zranenými zrazí a spôsobí ešte väčšiu tragédiu. Jedna z matiek chlapcov prišla na miesto nehody a omdlela.
„Je to nesmierna bolesť, ktorá zasahuje nás všetkých. Tvárou v tvár tragédiám, ako je táto, ktoré ničia životy v najlepších rokoch, sa každé slovo javí ako nedostatočné,“ napísal prezident regiónu Veneto Luca Zaia na sociálnej sieti.
„Moje myšlienky smerujú aj k ťažko zranenému chlapcovi, ktorému z celého srdca prajem, aby prekonal tento dramatický moment, a k nezranenému mladíkovi, ktorý bude musieť čeliť bolesti, ktorá navždy poznačí jeho život,“ doplnil Zaia.
Osud sa nemaznal
Večer bol zorganizovaný na oslavu narodenín chlapca, ktorý je momentálne hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.
Pätica priateľov, ktorí si boli veľmi blízki, zdieľali spoločnú vášeň pre alpské lyžovanie. Niektorí sa mu venovali aj na vyššej úrovni.
„Pisapia, jeden z mladíkov, ktorí zahynuli pri nehode, bol synom dvoch našich zamestnancov – mama pracuje ako zdravotná sestra v nemocnici v Asiagu, otec je lekárnik. Ďalší, Nicola Xausa, je synovec administratívnej pracovníčky, ktorá pre nás pracuje. Pre dvoch preživších bola poskytnutá nemocničná psychologická služba. V súčasnosti prevláda stav šoku – ani si neuvedomujú, aká dramatická udalosť sa stala,“ uviedol zdravotný riaditeľ Antonio Di Caprio.