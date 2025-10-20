Hororové zranenie. Forlánovi sa počas zrážky so súperom zlomili tri rebrá a skolabovali pľúca - VIDEO

Lekári mu údajne museli z pľúc vypustiť tekutinu.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Diego Forlán
Na snímke Diego Forlán. Foto: Archívne, SITA/AP
Bývalý útočník Manchestru United a Atlética Madrid Diego Forlán prežil kruté chvíle na futbalovom trávniku.

Štyridsaťšesťročný Uruguajčan hrá za klub Old Boys v univerzitnej lige hráčov nad 40 rokov. V dueli proti Old Christians sa zrazil s protihráčom a následne spadol, pričom pocítil silné bolesti.

Okamžite ho previezli do nemocnice, kde vyšetrenia odhalili tri zlomené rebrá a čiastočne skolabované pľúca. Informoval o tom web footboom1.com.

Lekári mu údajne museli z pľúc vypustiť tekutinu. Napriek vážnosti zranenia Forlán ubezpečil svojich blízkych, že voči protihráčovi nemá zášť. „Nebol tu žiadny zlý úmysel – bola to len smola,“ povedal najlepší hráč MS 2010.

Stav bývalého futbalistu je stabilizovaný a očakáva sa, že zostane na pozorovaní v nemocnici až do utorka 21. októbra.

Stretnutie sa napokon skončilo 4:1 v prospech Forlánovho klubu.

