Hororové zranenie. Forlánovi sa počas zrážky so súperom zlomili tri rebrá a skolabovali pľúca - VIDEO

Bývalý útočník Manchestru United a Atlética Madrid Diego Forlán prežil kruté chvíle na futbalovom trávniku.
Štyridsaťšesťročný Uruguajčan hrá za klub Old Boys v univerzitnej lige hráčov nad 40 rokov. V dueli proti Old Christians sa zrazil s protihráčom a následne spadol, pričom pocítil silné bolesti.
Okamžite ho previezli do nemocnice, kde vyšetrenia odhalili tri zlomené rebrá a čiastočne skolabované pľúca. Informoval o tom web footboom1.com.
Lekári mu údajne museli z pľúc vypustiť tekutinu. Napriek vážnosti zranenia Forlán ubezpečil svojich blízkych, že voči protihráčovi nemá zášť. „Nebol tu žiadny zlý úmysel – bola to len smola,“ povedal najlepší hráč MS 2010.
Stav bývalého futbalistu je stabilizovaný a očakáva sa, že zostane na pozorovaní v nemocnici až do utorka 21. októbra.
Stretnutie sa napokon skončilo 4:1 v prospech Forlánovho klubu.
Pronta recuperación, cachavacha.
En el papifutbol, Diego Forlan se fracturo 3 costillas,un pequeño neumotorax en el pulmón,
lo van a ingresar y poner un caño así drena, se queda ingresado hasta el Martes. pic.twitter.com/h4TFDwDHoM
— Pueblo Carbonero (@Pueblo1891_) October 19, 2025