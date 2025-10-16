Na večnosť odišiel posledný člen prvej výpravy na vrchol Mount Everestu

Nepálska horolezecká legenda zomrela vo veku 92 rokov, Kanchha Sherpa bol inšpiráciou pre celý svet.
Mount Everest with group of climbers
Panoramatický pohľad na Mount Everest z Kala Patthar. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Vo veku 92 rokov zomrel posledný člen historickej výpravy, ktorá v roku 1953 prvýkrát úspešne dosiahla vrchol Mount Everestu. Kanchha Sherpa odišiel na večnosť v nepálskom hlavnom meste Káthmandú.

Mal iba 19 rokov, keď sa ako nosič pripojil k expedícii vedenou Edmundom Hillarym a Tenzingom Norgayom Sherpom, ktorí sa stali prvými horolezcami na najvyššej hore sveta.

Hoci nemal predtým žiadne horolezecké skúsenosti, absolvoval náročnú viac ako dvojtýždňovú cestu do základného tábora a následne vystúpil do výšky viac ako 8000 metrov nad morom.

„Bol živou legendou a inšpiráciou pre všetkých v horolezectve a v tomto odvetví. Stratili sme nášho ochrancu,“ povedal prezident Nepálskej horolezeckej asociácie Fur Gelje Sherpa.

Kanchha Sherpa pokračoval v práci v Himalájach ďalšie dve desaťročia, až kým ho manželka nepresvedčila, aby prestal kvôli nebezpečenstvu, keďže mnohí jeho priatelia zomreli pri pomoci iným expedíciám.

