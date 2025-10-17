Ďalší pokus o vyslobodenie Dahlmeierovej nevyšiel. Jej telo zmizlo z miesta tragédie

Nemka Laura Dahlmeierová zomrela 28. júla v Pakistane. Zasypal ju skalný zosuv v pohorí Karákóram vo výške približne 5 700 metrov nad morom. Viacero pokusov o vyslobodenie jej tela bolo neúspešných a to vrátane toho posledného.
Dvojnásobnú olympijskú víťazku sa snažili nájsť na mieste, kde k nešťastiu došlo, no nenašli ju. Údajne za to môžu zosuvy pôdy a mohla sa zrútiť zo skalnej steny.
V závete písala bývalá biatlonistka, že si neželá, aby niekto riskoval svoj život pri záchranných prácach v prípade jej smrti. Jej otec Andreas však informoval o ďalšej akcii, ktorá sa o to pokúsila.
„Radi by sme Lauru priniesli domov. Ale nebolo možné ju vyzdvihnúť. Keď horolezec Thomas Huber išiel na Laila Peak, nikde ju nenašli. Takže Laura zostáva na hore. Nie je šanca zachrániť ju,“ uviedol pre rakúske médium.
Spomínaný Huber sa s ďalšími pomocníkmi vybral obzrieť miesto, kde mala Dahlmeierová zostať. Vedeli, kam majú ísť. Aj napriek vhodnej technike vrátane dronu ju však nedokázali vypátrať.
„Ak by sme našli Lauru, vyliezli by sme na stenu a zachránili ju. Ako sme však očakávali, Laura už nebola na mieste nehody,“ doplnil.
Tridsaťjedenročná športovkyňa sa v oblasti zúčastnila na horolezeckej expedícii so svojou kolegyňou Marinou Kraussovou. Tá po incidente okamžite privolala pomoc, no záchranári po dvoch dňoch intenzívneho pátrania prišli s informáciou, že Dahlmeierová zomrela.
Počas aktívnej kariéry patrila medzi najúspešnejšie biatlonistky svojej generácie. Sedemnásobná majsterka sveta, dvojnásobná zlatá olympijská medailistka a víťazka Svetového pohára zo sezóny 2016/2017 ukončila kariéru už vo veku 25 rokov, keď vyhlásila, že v športe dosiahla všetko, čo chcela, a uprednostnila nové životné výzvy. Tragicky zahynula vo veku 31 rokov.