Tragická dopravná nehoda v piatok trinásteho. Bývalá srbská tenistka neprežila, manžel je v umelom spánku

Mnoho známych srbských osobností vyjadrilo úprimnú sústrasť nevynímajúc Novaka Djokoviča.
Pri tragickej dopravnej nehode zahynula bývalá srbská tenistka a trénerka Tatjana Ječmenicová. Zrazili sa kamión a SUV.

Bývalá športovkyňa zomrela na mieste, zatiaľ čo jej manžel Darko Jevtič je v kritickom stave v umelom spánku so život ohrozujúcimi zraneniami.

Nehoda šokovala celé Srbsko. Šoférovať mala Ječmenicová. Údajne mala minúť výjazd, následne preto skúsila cúvať, no do jej vozidla narazil kamión. Informoval o tom web serbiantimes.info.

Úrady naďalej vyšetrujú, čo sa presne stalo. Jevtič naďalej zostáva v kritickom stave v umelom spánku.

Ječmenicová sa narodila v roku 1978. Bola profesionálnou srbskou tenistkou a neskôr kapitánkou vo Fed Cupe (v súčasnosti Billie Jean King Cup).

Počas svojej kariéry získala šesť titulov ITF vo dvojhre a tri tituly vo štvorhre. Nevyhrala však žiaden turnaj WTA. Jej najlepším výsledkom na grandslamových turnajoch bolo 2. kolo na Roland Garros v roku 1996. Najvyššie bola na 72. mieste vo dvojhre a 84. vo štvorhre.

Spolu s manželom Jevtičom mali syna Aleksa. Mnoho známych srbských osobností vyjadrilo úprimnú sústrasť nevynímajúc Novaka Djokoviča.

Ječmenicová zomrela vo veku 47 rokov. Tragická dopravná nehoda sa odohrala v piatok 13. februára.

