Dvojnásobný majster sveta tragicky zomrel pri tom, čo miloval. Pri zoskoku sa mu neotvoril padák

Známy parašutista tragicky zahynul po tom, ako sa mu po skoku z vrtuľníka nepodarilo otvoriť padák. Dvojnásobný francúzsky majster sveta vo voľnom páde Pierre Wolnik zomrel vo veku 37 rokov.
Vyskočil z vrtuľníka nad Mont Blancom a po niekoľkých sekundách kontrolovaného letu mal otvoriť padák. Ten sa však neotvoril a Wolnik padal veľkou rýchlosťou na tvrdú zem.
Záchranári boli onedlho pri ňom, no zachrániť sa ho nepodarilo. Jeho telo bolo neskôr vyzdvihnuté a odvezené vrtuľníkom.
Prezident Francúzskej federácie parašutizmu Yves-Marie Guillot vzdal hold majstrovi sveta vo wingsuite z rokov 2022 a 2024.
„Celá komunita športových parašutistov smúti za stratou talentovaného mladého muža s takým srdečným úsmevom. Naša úprimná sústrasť smeruje v prvom rade k jeho rodine a blízkym, ale aj k jeho spoluhráčom a celému francúzskemu tímu,“ uviedol Guillot na sociálnej sieti.
Wolnik bol považovaný za favorita na obhajobu titulu na tohtoročných majstrovstvách sveta. Aktuálne prebieha vyšetrovania tohto tragického úmrtia.