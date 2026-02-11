Dvojnásobný majster sveta tragicky zomrel pri tom, čo miloval. Pri zoskoku sa mu neotvoril padák

Wolnik bol považovaný za favorita na obhajobu titulu na tohtoročných majstrovstvách sveta.
Známy parašutista tragicky zahynul po tom, ako sa mu po skoku z vrtuľníka nepodarilo otvoriť padák. Dvojnásobný francúzsky majster sveta vo voľnom páde Pierre Wolnik zomrel vo veku 37 rokov.

Vyskočil z vrtuľníka nad Mont Blancom a po niekoľkých sekundách kontrolovaného letu mal otvoriť padák. Ten sa však neotvoril a Wolnik padal veľkou rýchlosťou na tvrdú zem.

Záchranári boli onedlho pri ňom, no zachrániť sa ho nepodarilo. Jeho telo bolo neskôr vyzdvihnuté a odvezené vrtuľníkom.

Prezident Francúzskej federácie parašutizmu Yves-Marie Guillot vzdal hold majstrovi sveta vo wingsuite z rokov 2022 a 2024.

„Celá komunita športových parašutistov smúti za stratou talentovaného mladého muža s takým srdečným úsmevom. Naša úprimná sústrasť smeruje v prvom rade k jeho rodine a blízkym, ale aj k jeho spoluhráčom a celému francúzskemu tímu,“ uviedol Guillot na sociálnej sieti.

Wolnik bol považovaný za favorita na obhajobu titulu na tohtoročných majstrovstvách sveta. Aktuálne prebieha vyšetrovania tohto tragického úmrtia.

