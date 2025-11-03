Tragédia visí vo vzduchu. Dvaja horolezci sú nezvestní po silnom snežení v Himalájach

Medzičasom pokračujú záchranné práce, v Himalájach panuje nepriaznivé počasie spojené so silným snežením.
Himalayan mountain range under partial cloud cover.
Oblačnosť v Himalájach. Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Dvaja talianski horolezci, Farronato Stefano a Caputo Alessandro, sa stratili v západnej časti Nepálu. Stalo sa tak po tom, ako sa snažili o výstup na 6 887 metrov vysoký vrchol Panbari. Podľa miestnych turistických organizácií ich záchranné tímy naďalej hľadajú.

Nezvestní horolezci zostali uviaznutí v prvom tábore pre silné sneženie a od soboty sa s nimi nepodarilo nadviazať kontakt. Vedúci tímu, ktorý zostal v základnom tábore, bol v bezpečí a v nedeľu sa ho podarilo evakuovať pomocou vrtuľníka.

Nepál v ostatných dňoch zasiahla búrka Montha, ktorá priniesla silné dažde a sneženie, čo spôsobilo problémy pre turistov a horolezcov v oblasti Himalájí. V náročných podmienkach museli zachrániť viac ako tisíc turistov a horolezcov.

Nepál, domov ôsmich z desiatich najvyšších svetových vrcholov vrátane Mount Everestu, každoročne privíta stovky horolezcov a turistov. Jesenné expedície sú však menej obľúbené pre kratšie a chladnejšie dni, zasnežený terén a obmedzené časové možnosti na výstup.

Nahlásiť problém

