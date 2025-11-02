Pád lavíny vo vyše 3-tisícovej výške v Taliansku usmrtil päť horolezcov. Bolo tam aj 17-ročné dievča

Päť nemeckých horolezcov prišlo o život počas pádu lavíny v talianskych Dolomitoch. Bolo medzi nimi aj 17-ročné dievča.
Podľa údajov horskej služby až dve skupiny horolezcov sa ocitli v hlbokej smrtiacej snehovej perine, ktorá sa zrútila z hory neďaleko švajčiarskych hraníc v severovýchodnom regióne Južné Tirolsko.
Tragédia vo výške 3200 m
Podľa nemeckých zdrojov k nehode došlo v sobotu krátko pred 16.00 h na severnej stene pod vrcholom 3 545 metrov vysokej hory Vertainspitze v nadmorskej výške približne 3 200 metrov.
Horolezcov lavína strhla pri výstupe na tento kopec. Pátracie akcie sa v sobotu oneskorili v dôsledku nepriaznivých poveternostných podmienok.
Dvaja prežili
„Prvá skupina pozostávajúca z troch ľudí bola úplne pochovaná pod snehom a traja horolezci zomreli,“ uviedla v nedeľu talianska horská záchranná služba vo vyhlásení.
„Dvaja horolezci z druhého štvorčlenného tímu prežili po tom, čo sa stihli ukryť pred lavínou. Telá ďalších dvoch turistov, otca a jeho 17-ročnej dcéry, sa našli v nedeľu ráno,“ doplnili Taliani.
Zomreli, ale pomohli
Práve otec s dcérou mali informovať ostatných o blížiacej sa lavíne. A hoci sami prírodný živel neprežili, včasným informovaním zrejme zachránili životy zostávajúcej dvojice z Nemecka.
„Otec a jeho 17-ročná dcéra spadli z výšky približne 200 metrov. Bolo prakticky nemožné, aby prežili,“ uviedol hovorca horskej služby v predmetnom regióne Olaf Reinstadler podľa webu denníka Bild.