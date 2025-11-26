Tragédia v Kozárovciach, pri požiari domu prišla o život žena a tri deti – FOTO

Príčina požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania.
Požiar
Požiar domu v Kozárovciach. Foto: www.facebook.com
Pri požiaru domu v Kozárovciach, v miestnej časti Domky, v okrese Levice prišla v utorok večer o život žena a tri deti.

Na miesto boli podľa nitrianskej krajskej polície privolaní pracovníci Požiarnotechnického a expertízneho ústavu MV SR, služobný pes na vyhľadávanie akcelerátorov horenia a obhliadajúci lekár. Príčina požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Úrad splnomocnenca je v kontakte so starostom obce a vysiela svojho regionálneho koordinátora na miesto tragédie. Obci sú nápomocní terénni sociálni pracovníci a MOaPS. V prvom rade sa snažíme zabezpečiť psychologickú pomoc pozostalým,“ vyjadril sa k tragédii Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity.

