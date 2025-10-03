Tragédia na ukrajinskej farme: Ruský dron zabil 13-tisíc prasiat

Požiar spôsobený útokom zničil osem stajní, jeden pracovník farmy bol zranený.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
A small piglet in the farm. Swine in a stall. Shallow depth of field.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Ruský útok dronom spôsobil v noci na piatok požiar na farme na severovýchode Ukrajiny, pri ktorom zahynulo približne 13-tisíc prasiat, informovali v piatok ukrajinské záchranné služby.

Podľa štátnej záchrannej služby došlo k útoku bezpilotným lietadlom na poľnohospodárske zariadenie v obci Novovodolazka v Charkovskej oblasti. Požiar zničil osem stajní s rozlohou viac ako 13-tisíc metrov štvorcových, kde boli zvieratá držané. Jeden pracovník farmy utrpel zranenia.

Zverejnené fotografie ukazovali hromady mŕtvych prasiat v čiastočne spálených a poškodených stajniach.

V septembri pri veľkom ruskom útoku v Kyjevskej oblasti zahynulo sedem koní v jazdeckom klube. V júni zasa zasiahol ruský útok zoologickú záhradu v Odese, kde zahynul baran.

Okruhy tém: Charkovská oblasť Ošípané ruské útoky Rusko-ukrajinský konflikt útok dronom vojna na Ukrajine
