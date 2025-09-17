Prezident Zelenskyj vyjadrením prekvapil. Sme bližšie k mieru na Ukrajine?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v bilaterálnom aj trojstrannom formáte bez akýchkoľvek podmienok.
Podpora akýmkoľvek návrhom USA
Zelenskyj v rozhovore pre Sky News uviedol, že Trump počas posledného stretnutia vo Washingtone navrhol najprv bilaterálne rokovania, aby si strany mohli vymeniť názory alebo vyjadriť požiadavky, a až potom prejsť na trojstranný formát.
Povedal som mu (Trumpovi, pozn. red.), že podporujem akýkoľvek formát, ktorý USA ponúknu, pretože, ako to chápem, formát, ktorý ponúkajú USA a ktorý podporuje Ukrajina, a ak Rusko nepodporí jeden alebo druhý formát, tak USA podniknú proti Putinovi rázne kroky. To znamená sankcie aj zbrane. Preto som bez akýchkoľvek podmienok povedal, že podporujem bilaterálny alebo trilaterálny formát
Rokovanie v Rusku odmieta
Na otázku, či je pripravený prísť na takéto stretnutie do Moskvy, ukrajinský prezident odpovedal, že nie, pretože Rusko zaútočilo na Ukrajinu a nemôže ísť do krajiny, ktorá útočí na jeho vlasť.
„Môžeme sa stretnúť v ktorejkoľvek inej krajine. Na stole je veľa návrhov, s niektorými súhlasia Američania, Európania a, samozrejme, aj ja. Myslím si však, že otázka je teraz adresovaná Rusku, oni na to neodpovedali,“ zdôraznil Zelenskyj.