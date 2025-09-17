Prezident Zelenskyj vyjadrením prekvapil. Sme bližšie k mieru na Ukrajine?

Ukrajinský prezident podporuje bilaterálny aj trilaterálny formát rokovaní, no odmieta stretnutie v Moskve v čase konfliktu.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
2 min. čítania
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Foto: SITA/AP
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že je pripravený stretnúť sa s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom v bilaterálnom aj trojstrannom formáte bez akýchkoľvek podmienok.

Podpora akýmkoľvek návrhom USA

Zelenskyj v rozhovore pre Sky News uviedol, že Trump počas posledného stretnutia vo Washingtone navrhol najprv bilaterálne rokovania, aby si strany mohli vymeniť názory alebo vyjadriť požiadavky, a až potom prejsť na trojstranný formát.

Povedal som mu (Trumpovi, pozn. red.), že podporujem akýkoľvek formát, ktorý USA ponúknu, pretože, ako to chápem, formát, ktorý ponúkajú USA a ktorý podporuje Ukrajina, a ak Rusko nepodporí jeden alebo druhý formát, tak USA podniknú proti Putinovi rázne kroky. To znamená sankcie aj zbrane. Preto som bez akýchkoľvek podmienok povedal, že podporujem bilaterálny alebo trilaterálny formát

— Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre Sky News.

Rokovanie v Rusku odmieta

Na otázku, či je pripravený prísť na takéto stretnutie do Moskvy, ukrajinský prezident odpovedal, že nie, pretože Rusko zaútočilo na Ukrajinu a nemôže ísť do krajiny, ktorá útočí na jeho vlasť.

„Môžeme sa stretnúť v ktorejkoľvek inej krajine. Na stole je veľa návrhov, s niektorými súhlasia Američania, Európania a, samozrejme, aj ja. Myslím si však, že otázka je teraz adresovaná Rusku, oni na to neodpovedali,“ zdôraznil Zelenskyj.

