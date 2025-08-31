Top foto dňa (31. august 2025): Polárna žiara vo svete 31. 08. 2025 21:27 Andrea Mezeiová Vedúca redakcie FOTO a AUDIO spravodajstva 1 min. čítania Polárna žiara alebo aurora borealis sa objavuje na oblohe nad jazerom Rat Lake v Yellowknife v Severozápadných teritóriách Kanady, Kanada, 8. augusta 2024. Foto: (Bill Braden /The Canadian Press via AP) Svet Iné správy Iné správy z lokality Svet Zdieľať Zdieľať Top foto dňa (31. august 2025): Polárna žiara vo svete.Fotogaléria k článku: 25 fotografií v galérii Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Top foto dňa Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Rušná ligová nedeľa: Pád Trnavy, hetrik Kuchareviča a pôsobivý comeback Žiliny Karol Jakubovič Top foto dňa (31. august 2025): Polárna žiara vo svete Andrea Mezeiová MHD v Prešove čakajú zmeny, vracajú sa školské spoje. Upravené budú viaceré linky Ivan Kriššák Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa má začať v októbri Martin Šálek Na začiatok školského roka dozrú aj policajti, na niektorých miestach budú rozdávať aj reflexné prvky Martin Šálek Cestujúci utekali z horiaceho autobusu na diaľnici Andrej Bančanský Rušná ligová nedeľa: Pád Trnavy, hetrik Kuchareviča a pôsobivý comeback Žiliny Top foto dňa (31. august 2025): Polárna žiara vo svete MHD v Prešove čakajú zmeny, vracajú sa školské spoje. Upravené budú viaceré linky Disciplinárny proces s prokurátorom Lipšicom sa má začať v októbri Na začiatok školského roka dozrú aj policajti, na niektorých miestach budú rozdávať aj reflexné prvky Cestujúci utekali z horiaceho autobusu na diaľnici