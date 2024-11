Top 10 hráčov, ktorých sa oplatí sledovať v extralige (video)

Prvá tretina základnej časti hokejovej extraligy potvrdila to, čo sme predikovali pred jej štartom, a síce, že prinesie extrémnu vyrovnanosť. V značnej miere to pramení z toho, že v každom z dvanástich tímov nájdeme minimálne pár kvalitatívne nadštandardných hráčov.

V tomto článku svoju pozornosť upriamime práve na individuálne výkony jednotlivcov, ktoré nás najviac upútali. Náš výber sme neskladali len na základe gólov, asistencií či iných štatistických ukazovateľov.

Do úvahy sme brali predovšetkým to, akým spôsobom sú daní hráči dôležitý pre svoj tím a na akej výkonnostnej úrovni hrajú v porovnaní s predsezónnymi očakávaniami.

DOMINIK RIEČICKÝ (Košice)

Iba v dvoch kluboch plnia pozíciu jednotky brankári zo Slovenska. Svätyňu Trenčína stráži skúsený Michal Valent a prím v Košiciach hrá Dominik Riečický. Druhý menovaný je jednotkou „oceliarov“ už piatu sezónu a aj v tej aktuálnej patrí k najvýraznejším postavám súťaže.

Rodák z Košíc má najvyššiu percentuálnu úspešnosť zákrokov (94,97%) a v priemere na zápas inkasuje najmenej gólov (1,38). Košice, čoby jeden z najväčších ašpirantov na titul, s ním v bránke prehrali iba 2 zápasy z 11-tich.

Dominikovi, zdá sa, nehrozí v základnej časti preťaženie, pretože v pozícii dvojky dostáva dosť priestoru nemenej skúsený Jaroslav Janus.

MATT WEDMAN (Banská Bystrica)

Robustný útočník „baranov“ vhupol do extraligy rovnými nohami a s priemerom viac než bod na zápas. Je to o to obdivuhodnejšie, že klub spod Urpína je jeho prvou európskou zastávkou.

Fanúšikovia Banskej Bystrice budú ešte dlho spomínať na jeho štvorgólovú kanonádu, ktorou na konci októbra výrazne prispel k obratu proti Slovanu Bratislava. Podľa viacerých zdrojov blízkych klubu je Matt navyše veľmi vhodným typom do kabíny.

MARKO STACHA (Nitra)

Dvadsaťdvaročný rodák z Ilavy povyrástol na jedného z najdôležitejších hráčov majstrovskej Nitry. Na nedávnom Nemeckom pohári patril medzi najlepších bekov.

Jeho silnou stránkou je univerzálnosť, ktorú potvrdzuje pravidelne v presilovkách či oslabeniach. Aj on sám si je vedomý, že sa blíži čas, keď mu bude slovenská extraliga primalá. Vieme si ho predstaviť prakticky v hociktorom tíme za riekou Moravou.

KYLE OLSON (Zvolen)

Doterajší priebeh sezóny je pre „rytierov spod Pustého hradu“ sklamaním. Viaceré akvizície klubu nevyšli, čoho výsledkom je hráčska fluktuácia počas uplynulých týždňov.

Jedným z mála pozitív je hra Kylea Olsona, strelecky disponovaného Kanaďana, ktorý si v 17 dueloch pripísal rovnaký počet kanadských bodov.

Na draftovej 122-ke z roku 2017 je cítiť, že v 25 rokoch si verí a cez dobrú hru vo Zvolene sa chce dostať do renomovanejšieho európskeho klubu. Zatiaľ sa mu to darí.

ALEX COTTON (Nitra)

Ďalší obranca nitrianskych „corgoňov“ v našom zozname. Alexa sme však vynechať nemohli, pretože pri zranení Acolatseho zo Slovana, je suverénne najproduktívnejším obrancom súťaže. Ak zadák nazbiera v 20 zápasoch 23 kanadských bodov, je to fantázia.

Cotton dokonale využíva svoje dlhé nohy a netradičný štýl korčuľovania, na obrancu je mimoriadne rýchly. Bývalý veľký prospect Detroitu Red Wings stále nestratil šancu, že si zahrá v NHL. Nie sme si istí, že sa mu to podarí, no ak bude pokračovať v trende, šancu určite má.

LIAM PECARARO (Slovan)

Aktuálne azda najtechnickejší hráč v slovenskej extralige. Jeho práca s pukom na hokejke je pre tunajšie prostredie vysoko nadštandardná.

Američanove výkony v značnej miere korelujú s výsledkami „belasých“. Keď sa darí jemu, aj Slovan je silnejší. V hlavnom meste pôsobí už tretiu sezónu, takže väzba na fanúšikov je o čosi silnejšia ako u väčšiny importov.

Liam dozaista patrí medzi hráčov, kvôli ktorým sa oplatí chodiť na štadióny.

MIGUEL TOURIGNY (Žilina)

Letný majsterštyk nováčika zo Žiliny. Extrémne ofenzívne ladený obranca je pravdepodobnejšie najdôležitejším hráčom tímu.

V ostatných týždňoch sa jeho produktivita mierne zbrzdila, no i tak patrí k borcom, ktorých súperi neradi bránia. Hrá uvoľnene, má výborné kombinačné myslenie a viac ako solídnu strelu, ktorú často využíva. Spomedzi všetkých obrancov v lige má najviac streleckých pokusov.

BRETT POLLOCK (Košice)

Dvadsaťosemročný Kanaďan háji farby Košíc už tretiu sezónu a objektívne sa jeho klubová relevancia neustále zvyšuje. S 27 kanadskými bodmi v 19 zápasoch je najproduktívnejším hráčom extraligy.

Rodák zo Saskatoonu sa síce nikdy do NHL nedostal, bol však veľmi blízko. Namiesto zámorskej kariéry však prerazil v Európe.

Trúfame si napísať, že ak nepoľaví vo výkonoch, v lete prestúpi do renomovanejšieho klubu na starom kontinente, kde ho poznajú z pôsobení vo Švédsku, Nemecku či Číne. Dovtedy však urobí všetko pre zisk ďalšieho titulu v podaní Košíc.

SAMUEL BUČEK (Nitra)

Ak ste sledovali ostatné dva zápasy Nitry, tak ste si určite povedali, že Bučeka je v extralige škoda. Nie tak dávno sám o sebe povedal, že ak má svoj deň, nie je v lige žiadny obranca, ktorý by ho dokázal zastaviť.

Je svojským typom hráča, no unikátnym. Na nedávnom reprezentačnom zraze z neho išiel dobrý pocit a to je stále len polovica novembra, teda obdobie, počas ktorého sa nitrianska hviezda pravidelne len zahrieva, aby to mohla rozbaliť v marci a apríli.

ZACH ANDRUSIAK (Spišská Nová Ves)

Spišiaci v minulej sezóne svoj vlak dopravili až do finále, čím sa postarali o najväčší úspech v histórii klubu. Vedenie veľmi dobre vie, že latka je vysoko a ak ju nechcú podliezť, musia sa trafiť do zahraničných posíl.

V prípade Andrusiaka to zatiaľ vyzerá na zásah do čierneho. Kanaďan bol dlho lídrom ligovej produktivity, no v ostatných štyroch zápasoch nebodoval, čo využili prenasledovatelia.

Väčšinu kanadských bodov nazbieral v presilových hrách, v ktorých sa preslávil svojim „one timerom“, teda strelou z prvej. Súperi ho už síce majú prečítaného, no i tak patrí k najzaujímavejším hráčom v extralige.