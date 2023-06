Tatar sa podľa experta hodí do klubu San Jose Sharks

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar môže v lete opäť zmeniť pôsobisko v zámorskej NHL, keďže sa mu končí zmluva s klubom New Jersey Devils.

Profit oboch strán

O 32-ročného krídelníka by sa podľa experta Maxa Millera z magazínu The Hockey News mal zaujímať tím San Jose Sharks, lebo zo vzájomnej spolupráce by profitovali obe strany.

„San Jose potrebuje nájsť kvalitných hráčov pre budúci ročník a Tatar by mohol byť jedným z nich. Môže tímu poskytnúť skúsenosti lídra a potrebné ofenzívne zručnosti, aj keď nebude najproduktívnejší. V súčasnom kádri Sharks by mal hrať v prvých dvoch útokoch a pravidelne v presilovkách. Dáva to zmysel, lebo Tatar môže vydarenou sezónou zvýšiť svoju hodnotu a klub ho potom môže výhodne vymeniť počas uzávierky prestupov,“ myslí si Miller.

Krátkodobý kontrakt

Odborník očakáva, že Tatar by mohol podpísať krátkodobý kontrakt s ročným platom 2,5 až 3 milióny dolárov. Pre „žralokov“ je podľa neho ideálna voľba a aj sám hráč by z toho ťažil.

„Myslím si, že sa k sebe perfektne hodia. Tatar môže svojimi skúsenosťami a schopnosťami pomôcť tímu v procese prestavby. Ešte nemá Stanleyho pohár a určite si chce zahrať za tím, ktorý má šancu ho získať. Myslím si, že najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je podpísať zmluvu so San Jose a byť dôležitý hráč v tíme,“ vysvetlil Miller.