Tomáš: Neprávoplatné odsúdenie Kažimíra nie je dôvodom na odstúpenie. Podľa Krajniaka by sme nemali byť sudcami

Neprávoplatné odsúdenie trestným rozkazom nie je dôvod, aby guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír odstúpil zo svojej funkcie.

V diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska O 5 minút 12 to povedal nezaradený poslanec Erik Tomáš (Hlas-SD) s tým, že platí prezumpcia neviny.

Trestné konanie je zvláštne

„Ja pevne verím, že v právnom štáte prezumpciu neviny neurčuje ani pani prezidentka, ani pán poverený premiér, ani žiadny politik,“ uviedol Tomáš v súvislosti s výzvami na odstúpenie Petra Kažimíra. Zároveň poslanec označil trestné konanie v danej veci za zvláštne.

„Vieme dobre, že bol obvinený na základe jedinej priamej výpovede kajúcnika, následne bolo jeho obvinenie zrušené generálnym prokurátorom, potom bolo obvinenie obnovené a podaná rýchlo obžaloba, aby generálny prokurátor do toho už nemohol vstúpiť,“ zdôraznil Tomáš. Kritizoval tiež, že trestný rozkaz vydal samosudca „od stola“, bez verejného pojednávania.

„Treba aby bolo riadne pojednávanie, kde sa pán guvernér bude môcť brániť,“ doplnil poslanec.

Výzva k odstúpeniu je nemiestna

Podľa ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) je nemiestne, že tí, čo vyzývajú Petra Kažimíra na odstúpenie, sa v minulosti zastávali stíhaných vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. Tí boli totiž podľa neho po obvinení povýšení do vyšších funkcii.

„Toto je presne to, čo by sa nemalo diať. Keď si myslím, že pri akomkoľvek obvinení, bez ohľadu na to, ako je dokázané, má niekto odstúpiť, tak potom všetci,“ zdôraznil Krajniak. Doplnil, že preto Petra Kažimíra nebude vyzývať na odstúpenie.

„Nemali by sme byť sudcami a morálnymi etalónmi, ktorí ukazujú prstom jeden na druhého,“ dodal minister.