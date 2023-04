Nerobí hanbu iba NBS ale aj celému Slovensku, tvrdí Heger o Kažimírovi (video)

Eduard Heger nevyzýval Petra Kažimíra na odstúpenie z funkcie guvernéra Národnej banky Slovenska (NBS) ako premiér, ale ako predseda strany Demokrati.

Aj keď trest nie je právoplatný

Ako ďalej povedal v sobotu v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska Sobotné dialógy, aj keď rozhodnutie sudcu o vine Petra Kažimíra a udelený trest za podplácanie nie sú právoplatné, guvernér NBS nerobí hanbu iba tejto inštitúcii, ale aj celému Slovensku.

Heger odmieta aj kritiku, že jeho štvrtková tlačová beseda pred NBS, kde vyzval Petra Kažimíra k odstúpeniu z funkcie, bola vzhľadom na neprávoplatnosť rozhodnutia sudcu predčasná, pretože guvernéra NBS vyzvali na odstúpenie politici napriek celým politickým spektrom.

V každej civilizovanej krajine by podľa predsedu strany Demokrati človek v takejto vysokej funkcii odstúpil už len pri obvinení.

Hanba pre Slovensko

„Niet väčšej hanby pre Slovensko ako to, že človek súdom uznaný za vinného z podplácanie sedí aj naďalej vo funkcii guvernéra NBS,“ dodal Heger. Zdôraznil, že v žiadnom prípade sa nevyjadruje k vine Petra Kažimíra, ale už to, že je obžalovaný, by malo stačiť na to, aby odstúpil.

„Ak sa napokon ukáže, že je nevinný, tak OK, môže pokračovať vo svojom živote, ale odstúpiť by v tejto fáze rozhodne mal,“ myslí si šéf strany Demokrati a zároveň poverený premiér.

Eduard Heger odmieta tvrdenia, že si štvrtkovou tlačovou besedou robil predvolebnú kampaň.

„Áno, bol som tam ako predseda strany Demokrati, nie ako premiér, a z tejto funkcie som vyzval guvernéra NBS na odstúpenie. A na to mám právo, pretože podobné tlačovky robia napríklad aj Peter Pellegrini či Robert Fico, čo sú tiež predsedovia strán. Moje vystúpenie nemalo nič spoločné s predvolebnou kampaňou, iba som reagoval na to, čo sa udialo,“ skonštatoval Heger.