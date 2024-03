Tomáš Maštalír odštartoval Smršť a s ďalšími hercami a tvorcami sa vydáva na turné po celom Slovensku

Na filmové plátna prichádza očakávaný mysteriózny triler Petra Bebjaka Smršť, nakrútený podľa slávnej knižnej predlohy Jozefa Kariku. Snímku s Tomášom Maštalírom a Annou Geislerovou v hlavnej úlohe si počas včerajšej slávnostnej predpremiéry nenechalo ujsť až 900 ľudí.

Podľa spisovateľa Jozefa Kariku je inšpirácia jeho knižným bestsellerom prevedená do filmovej podoby dokonale. „Na Smršť sa vám do kina oplatí prísť aj vtedy, ak moju knihu poznáte, filmový dej sa totiž začína približne tam, kde sa kniha skončila. Do príbehu sa vracia v retrospektívach, ale ďalej ide vlastnou cestou,“ vysvetlil po projekcii. Na otázku, či zasahoval do scenára, odpovedal jednoznačne: „Nijako, a preto je to také dobré. Mal som možnosť kontroly finálnej podoby scenára, ale nezasahoval som do toho, pretože Peter Balko ho napísal naozaj geniálne. Úplne vystihol pointu mojich kníh a hoci vytvoril svoj vlastný príbeh, a veľmi dobrý, motívy a rukopis mojich kníh ostali zachované,“ dodal.

Foto: Bontonfilm

Slávnostnú predpremiéru v bratislavskom kine Cinema City uviedla herečka a moderátorka Kristína Tormová, publikum spolu s Jozefom Karikom privítali herečka Anna Geislerová, herci Tomáš Maštalír, Michal Režný, speváčka Eva Máziková, režisér Peter Bebjak, producent Rasťo Šesták a ďalší tvorcovia. K prvému obecenstvu sa môže pridať množstvo divákov. Pred oficiálnou premiérou, ktorá bude 4. apríla, sa vydajú predstaviť snímku naprieč celým Slovenskom herci Tomáš Maštalír, Michal Režný, producent Rasťo Šesták a vo vybraných mestách ako špeciálni hostia aj autor knižného námetu Jozef Karika, scenárista Peter Balko alebo Eva Máziková. Napínavý triler uvedú v Nitre, Trnave, vo Zvolene, v Banskej Bystrici, v Kúpeľoch Sliač, v Ružomberku, v Liptovskom Mikuláši, Poprade, Košiciach a v Prešove.

Okrem týchto špeciálnych projekcií za účasti hercov a tvorcov sa predpremiéry budú konať aj v ďalších slovenských mestách – v celej sieti multikín CINEMAX, Star Century Cinemas a v dvoch kinách Kino Star.

Foto: Bontonfilm

KEDY A KDE SI MÔŽETE POZRIEŤ FILM V PREDPREMIÉRE ZA ÚČASTI DELEGÁCIE

24. 3. 2024 | 16:30 MLYNY CINEMAS, Nitra

24. 3. 2024 | 18:00 CINEMAX ARÉNA, Trnava

25. 3. 2024 | 17:00 KINO STAR, Zvolen

25. 3. 2024 | 18:00 CINEMAX, Banská Bystrica

25. 3. 2024 | 19:00 KINO PALACE, Kúpele Sliač

26. 3. 2024 | 18:00 KINO KULTÚRA, Ružomberok

26. 3. 2024 | 18:00 GOLDEN APPLE CINEMA, Liptovský Mikuláš

27. 3. 2024 | 17:00 CINEMAX, Poprad

27. 3. 2024 | 18:00 CINEMAX, Košice

27. 3. 2024 | 18:30 CINEMAX NOVUM, Prešov

PRÍBEH FILMU

Hlavným hrdinom filmového príbehu je forenzný psychológ Martin Lang (Tomáš Maštalír), ktorý prichádza spolu s manželkou Pawlou (Anna Geislerová) do kúpeľov v horách. Ďaleko od civilizácie si chcú oddýchnuť a pokúšajú sa zachrániť vzťah. Prechádzajú vážnou partnerskou krízou, ktorá pramení z hlboko ukrytej traumy, a tento pobyt je pre nich ultimátom – buď svoje problémy prekonajú, alebo sa každý vyberie vlastnou cestou. Kolobeh rutinných dní však naruší príchod tajomnej zásielky – balíka s dôkazovým materiálom z vyšetrovania tragického prípadu. Odosielateľom je Langov kolega, psychológ. Ten od neho potrebuje pomoc v prípade známom ako „jazda smrti“, na konci ktorého boli štyria mŕtvi. Lang sa spočiatku zdráha, ale postupne podľahne neznámej sile, ktorá ho k prípadu priťahuje.

Filip Veselovský (Michal Režný), jeho kamarátka Nina a jej partner, policajt Gabo v jeden večer nastúpili do auta. Po zbesilej jazde auto zastalo na pumpe. Nina natankovala a jeden z mužov ju zastrelil. Šofér okamžite vyrazil smerom do lesov a po chvíli v plnej rýchlosti prešiel do protismeru a zrazil sa s protiidúcim autom. Ľudia v ňom boli na mieste mŕtvi rovnako ako Gabo. Ten však zomrel ešte predtým, guľkou do hlavy. Veselovský vyviazol s ťažkými zraneniami a teraz čelí obvineniu z viacerých trestných činov vrátane vraždy. Hrozí mu dvadsaťpäť rokov vo väzení, ale on tvrdí, že je nevinný. Snaží sa vyšetrovateľov presvedčiť, že bol k tomu prinútený a vinu a na tomto zločine nesie nárazový halný vietor…

Film Smršť vznikol s podporou Audiovizuálneho fondu v produkcii DNA PRODUCION a v koprodukcii BONTONFILM STUDIOS. Do slovenských kín ho prinesie distribučná spoločnosť BONTONFILM od 4. apríla 2024.

Informačný servis