To je naozaj vtip. Rooney posmešne reagoval na výsledky Zlatej lopty - FOTO

Zlatú loptu po prvý raz v kariére získal francúzsky futbalista Ousmane Dembelé.
Zatiaľ čo niektorí sú presvedčení, že to bolo úplne zaslúžene, objavili sa aj rozčarované reakcie.
Svetový futbal má nového kráľa. Zlatú loptu získal premiérovo Dembélé z PSG
Spokojný nebol napríklad Neymar najmä s „až“ piatym miesto jeho krajana Raphinhu.
Ozval sa však aj legendárny kanonier Manchestru United Wayne Rooney.
„To je naozaj vtip. Ako je možné, že Raphinha skončil piaty a Vitinha tretí? Raphinha viedol svoj tím v kľúčových momentoch, hral s vášňou a srdcom a doprial nám magické večery.
Ak si toto nezaslúži Zlatú loptu, tak čo potom? Pre mňa mal byť číslo jeden,“ uviedol Angličan.
🚨❗️Wayne Rooney on the Ballon d’Or:
„It’s a joke, really. How is it that Raphinha finished fifth and Vitinha third? He led his team in the key moments, played with passion and heart, and gave us magical evenings. If that doesn’t deserve the Ballon d’Or, what does? For me, he… pic.twitter.com/ELQDsJPWJT
