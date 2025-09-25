To je naozaj vtip. Rooney posmešne reagoval na výsledky Zlatej lopty - FOTO

Zatiaľ čo niektorí sú presvedčení, že Ousmane Dembelé ju získal úplne zaslúžene, objavili sa aj rozčarované reakcie.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Wayne Rooney
Anglický futbalový tréner a niekdajší hviezdny hráč Wayne Rooney. Danny Lawson/PA via AP, File)
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Zlatú loptu po prvý raz v kariére získal francúzsky futbalista Ousmane Dembelé.

Zatiaľ čo niektorí sú presvedčení, že to bolo úplne zaslúžene, objavili sa aj rozčarované reakcie.

Spokojný nebol napríklad Neymar najmä s „až“ piatym miesto jeho krajana Raphinhu.

Ozval sa však aj legendárny kanonier Manchestru United Wayne Rooney.

„To je naozaj vtip. Ako je možné, že Raphinha skončil piaty a Vitinha tretí? Raphinha viedol svoj tím v kľúčových momentoch, hral s vášňou a srdcom a doprial nám magické večery.

Ak si toto nezaslúži Zlatú loptu, tak čo potom? Pre mňa mal byť číslo jeden,“ uviedol Angličan.

Fotogaléria: Wayne Rooney

Wayne Rooney
Wayne Rooney
Wayne Rooney
116 fotiek v galérii
Wayne Rooney, DC United, Major League Soccer (MLS)
Viac k osobe: NeymarOusmane DembeléRaphinhaWayne Rooney
Firmy a inštitúcie: FC BarcelonaManchester UnitedPSG Paríž St. Germain
Okruhy tém: názory Trofej Úspech Zlatá lopta
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk