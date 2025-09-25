Otvorená spoveď futbalovej legendy. S alkoholom mal problém, nebyť manželky, bol by mŕtvy.

„Keď som mal priestor, tak som pil aj dva dni vkuse,“ povedala bývalá hviezda Manchestru United.
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

Bývalý kapitán anglickej futbalovej reprezentácie a dlhoročná opora Manchestru United Wayne Rooney priznal, že počas hráčskej kariéry mal vážne problémy s alkoholom. Tridsaťdeväťročný kanonier uviedol, že mu v kritických chvíľach pomohla najmä jeho manželka Coleen, s ktorou je zosobášený od roku 2008. „Úprimne verím, že keby tam nebola, už by som bol mŕtvy,“ povedal v podcaste Presents, na ktorého tvorbe sa podiela jeho niekdajší spoluhráč Rio Ferdinand.

Dialóg odmietal

Rooney otvorene uviedol, že dlhé roky bojoval s nadmerným pitím, ktoré sa snažil skrývať. „Chcel som si užiť voľný čas s kamarátmi a ísť do ulíc zažiť tamojší život. Dostalo sa to do bodu, keď som zašiel príliš ďaleko. Vtedy som mal obdobie, keď som enormne zápasil s alkoholom. Nepremýšľal som o tom, že by som sa niekomu zveril, nechcel som tým nikoho zaťažovať,“ opísal bývalý futbalista, ktorý za anglickú reprezentáciu strelil 53 gólov v 120 dueloch.

Wayne Rooney
Kanonier Manchestru United Wayne Rooney sa teší z jedného zo svojich gólov, ktorý strelil Sunderlandu počas sobotňajšieho zápasu 27. kola Premier League. Manchester, 28. február 2015. Foto: SITA/AP

Pomocná ruka od Coleen

Podľa vlastných slov dokázal piť aj dva dni v kuse, po ktorých prichádzal na tréning či na zápas. „Prišiel víkend, dal som dva góly, a potom som znovu dva dni pil. Coleen mi v tom nesmierne pomohla. Riadi ma, lebo potrebujem, aby ma niekto riadil,“ priznal Rooney, ktorý je s 253 gólmi historicky najlepším strelcom Manchestru United.

Wayne Rooney
Anglický futbalový tréner a niekdajší hviezdny hráč Wayne Rooney. Danny Lawson/PA via AP, File)

Pijatika dva dni vkuse

Niekdajší útočník, ktorý po konci kariéry pôsobil ako tréner a naposledy viedol druholigový tím Plymouth Argyle, dodal, že nebol závislý v zmysle alkoholizmu, skôr trpel záchvatovým pitím. „Bol som skôr príležitostný konzument. Keď prišiel môj čas, tak som mal fľašu nonstoip v ruke. Potom som sa snažil dať dokopy, aby som mohol trénovať. Nebol som však najlepšou verziu hráča, ktorý odovzdáva klubu všetko, čo je v ňom,“ uzavrel rodák z Liverpoolu.

