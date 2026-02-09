Titulky a audiodeskripcia v televízii už neslúžia len nepočujúcim a nevidiacim, stal sa z nich štandard

Titulky a audiodeskripcia v súčasnosti nie sú len kompenzačnou pomôckou pre zdravotne znevýhodnených. Vďaka technológiám, zmene diváckych návykov a legislatívnym požiadavkám sa stávajú prirodzenou súčasťou moderného televízneho vysielania. Rozširovanie dostupnosti televízneho obsahu tak postupne mení spôsob, akým ľudia televíziu sledujú. Súkromní vysielatelia Markíza, JOJ a ta3 sa zhodujú, že prístupnosť televízneho obsahu už nie je len otázkou legislatívnej povinnosti, ale reakciou na meniace sa návyky publika.
Prirodzená súčasť vysielania
„Prístupnosť televízneho obsahu dnes už nemožno vnímať len ako splnenie zákonnej povinnosti. Ide o prirodzenú súčasť vysielania, ktorá rozširuje komfort sledovania pre celé spektrum divákov,“ uviedla riaditeľka Centra pre právne a korporátne záležitosti MARKÍZA – SLOVAKIA Lucia Tandlich.
To, čo vzniklo ako nástroj na sprístupnenie obsahu zdravotne znevýhodneným divákom, dnes využívajú milióny divákov aj bez zdravotných obmedzení. Programy s titulkami totiž sledujú konzumenti často bez zvuku napríklad pri práci, v hlučnom prostredí či večer pri uspávaní detí. Titulky sú často osožné aj pre seniorov, nakoľko vďaka nim lepšie porozumejú obsahu. Audiodeskripcia zasa čoraz častejšie pomáha nielen nevidiacim či slabozrakým divákom, ale aj ľuďom s poruchami pozornosti.
Súkromné slovenské televízie v súčasnosti na sprístupnenie televízneho obsahu využívajú skryté titulky pre osoby so sluchovým postihnutím a audiodeskripciu pre osoby so zrakovým znevýhodnením. Dostupnosť televízneho obsahu pre zdravotne znevýhodnených upravuje zákon o mediálnych službách a vyhláška ministerstva kultúry o titulkoch. Tie stanovujú minimálne podiely multimodálneho prístupu, ako aj presný popis, ako majú titulky na obrazovke vyzerať. Komerčné televízie zároveň každé tri roky predkladajú regulátorovi vlastné akčné plány, v ktorých sa zaväzujú tieto podiely postupne zvyšovať.
Televízie idú nad rámec
„Štát nastavuje jasné minimá a definuje kvalitatívne požiadavky, no samotné televízie idú často nad rámec zákona a sprístupňujú svoje programy s titulkami a audiodeskripciou pre čoraz väčšie publikum. Prístupnosť sa u nás plánuje systémovo a dlhodobo,“ vysvetlila právna zástupkyňa JOJ Group Alžbeta Calpach Mordinová.
Súkromní slovenskí vysielatelia mali v roku 2023 povinnosť zabezpečiť minimálne 13 % vysielaných programov sprevádzaných skrytými titulkami alebo posunkovým jazykom a 5 % audiodeskripciou. V roku 2025 sa tieto podiely zvýšili na 19 % programov so skrytými titulkami a 7 % s audiodeskripciou.
Podľa plánov na rok 2027 má byť sprístupnených najmenej 25 % programov skrytými titulkami a 10 % audiodeskripciou. Všetky programy zabezpečené multimodálnym prístupom pritom televízie zreteľne označujú – programy s titulkami s piktogramom „ST“ a programy sprevádzané hlasovým komentovaním pre nevidiacich (audiokomentárom) „AD“.
Dopyt zo strany verejnosti sa zvyšuje
Sprístupnený obsah s titulkami a audiodeskripciou v súčasnosti diváci nachádzajú najmä v spravodajstve, seriáloch, filmoch a detských programoch. Televízia Markíza sa donedávna zameriavala najmä na zahraničné seriály ako Monk, Mentalista, NCIS či turecké seriály.
„Dopyt zo strany verejnosti nás však núti reagovať, a tak od minulého roka sprístupňujeme medzi inými aj pôvodné slovenské formáty, konkrétne seriál Sľub a Rodinné prípady. Do slovenského posunkového jazyka budeme tlmočiť aj divácky obľúbenú tanečnú šou Let´s Dance,“ uviedla Lucia Tandlich.
Televízia JOJ má titulkované celé spravodajstvo spravodajskej stanice JOJ 24, pričom hlavná spravodajská relácia Noviny TV JOJ je tlmočená do posunkového jazyka. Audiokomentár zas využíva napríklad pri seriáloch Nemocnica, Ranč, Osud, Profesionáli, Policajti v akcii či v detskom vysielaní na stanici JOJko v seriáli Alvin svet.