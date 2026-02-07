Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, jeden z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov

Séria patrila počas jesene k najsledovanejším a najdiskutovanejším domácim seriálom.
Slnko v sieti
Nomináciu na Slnko v sieti získal aj Neuer, ktorý je jedným z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov. Filmová séria spojená s televíziou JOJ zabojuje v kategórii Najlepší televízny film / miniséria / seriál. Do aktuálneho ročníka cien Slnko v sieti je prihlásených 38 audiovizuálnych diel.

Rok 2025 sa podľa Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA) tešil nielen vysokému diváckemu záujmu, ale aj odvahe experimentovať a otvárať silné spoločenské a osobné témy.

Mimoriadne ma teší, že rok 2025 jasne ukázal silu mladej generácie filmových tvorcov a tvorkýň. Možno sme svedkami novej prichádzajúcej vlny talentov, ktorá prináša dôležité témy. Aj v náročných podmienkach rastie ich aktivita, tvorivosť a odhodlanosť pokračovať v práci. Pre slovenskú kultúru je to dôležité a motivujúce posolstvo do budúcnosti,‟ povedala prezidentka SFTA Katarína Krnáčová.

Najvýraznejší televízny titul

Jedným z najvýraznejších vlaňajších televíznych titulov sa stal práve Neuer – filmová séria televízie JOJ, napísaná kriminalistom vystupujúcim pod pseudonymom Václav Neuer. Séria patrila počas jesene k najsledovanejším a najdiskutovanejším domácim seriálom. Televízia spresnila, že každou svojou epizódou Neuer zasiahol takmer 520-tisíc divákov.

Pri svojom štarte dosiahol sledovanosť 10,2 % (Rtg%) pri podiele nad 24 % (Shr%) a zásahu vyše 687-tisíc divákov (AvRch000),“ priblížila televízia s tým, že Neuer aktuálne patrí aj medzi najsledovanejšie formáty v susednom Česku.

Je za tým obrovský kus práce, snahy, energie, bystrých hláv, šikovných ľudí, úžasných hercov a kolegov. Dúfam, že sa filmovou sériou pootvoria tieto brány ešte viac a že aj my budeme prinášať českým divákom našu tvorbu. Želal by som si, keby to bolo onedlho aj v slovenskom znení. Neuerovi prajem veľa rokov priazne a nech sa mu darí,“ uviedol herec Ladislav Bédi, ktorý si vo filmovej sérii zahral mladého kriminalistu.

Ďalšie nominované tituly

V kategórii okrem Neuera zabojuje aj ďalší výrazný titul, ktorý je spojený s televíziou JOJ, a tým je Miki. Televízia ho minulý rok odvysielala ako minisériu. Rovnako tomu bolo aj u titulu Černák, ktorý televízie priniesla v štyroch epizódach.

V nomináciách Slnko v sieti 2025 sa objavujú tiež tituly, ktoré sú s nami partnersky zviazané. Medzi nimi je dráma Otec s hlavným protagonistom Milanom Ondríkom, ktorá získala deväť nominácií vrátane kategórie Najlepší hraný film, a rovnako aj film Zbormajster s Jurajom Lojom v hlavnej úlohe,“ doplnila televízia JOJ, ktorá tieto filmy odvysiela v tomto roku.

