Titul číslo 101! Djokovič pripravil Musettiho o Turnaj majstrov, ale nakoniec mu ho doprial... - VIDEO

Novak Djokovič sa v septembri s rodinou presťahoval z Belehradu do Atén a presťahoval tam aj turnaj ATP 250, ktorému dovtedy šéfoval jeho brat Djordje.
Z Belgrade Open sa stal Hellenic Championship a 24-násobný grandslamový šampión si pridal do kalendára pred koncom sezóny záväzok účasti práve na tomto turnaji.
Stoprvý titul
Misia sa vydarila po rodinnej aj športovej stránke. Djokovičova rodina sa v Aténach cíti výborne a jej hlava tiež. Po skončení podujatia s dotáciou 766 715 eur zdvihol nad hlavu víťaznú trofej, už stoprvú v jeho fenomenálnej kariére. Viac ich majú na konte len Roger Federer (103) a Jimmy Connors (109).
Nebolo to však zadarmo. Zatiaľ čo cestou do finále v troch zápasoch nestratil ani jeden set, vo finále sa Djokovič tri hodiny naťahoval s Talianom Lorenzom Musettim, ale nakoniec zvíťazil 4:6, 6:3, 7:5.
Najstarší za 48 rokov
V záverečnom sete si obaja súperi päťkrát vzali podanie a čelil dovedna 13 brejkbalom. Nebol by to Djokovič, ak by neprekonal nejaký rekordný zápis. Okrem 101. titulu vo dvojhre vybojoval aj 72. turnajový triumf na tvrdom povrchu, čím dorovnal rekord Švajčiara Federera.
Navyše vo veku 38 rokov a 5 mesiacov sa stal najstarším víťazom turnaja na okruhu ATP od roku 1977 a triumfu Kena Rosewalla v Hongkongu. Austrálčan mal vtedy 43 rokov.
Hrdý na súpera, aj na seba
„Bola to neuveriteľná bitka. Tri hodiny tvrdého fyzického tenisu. Mohlo sa to preklopiť na jednu aj druhú stranu, gratulujem Lorenzovi k úžasnému výkonu. Zároveň som hrdý na seba, že som to zvládol,“ uviedol Djokovič podľa webu ATP Tour.
„Novak, už ani neviem, čo povedať o tebe a tvojej kariére. Naše vzájomné zápasy sa vždy skončia rovnako, dostanem lekciu. Aj v toto veku nás ostatných dokážeš nakopať rovnako ako pred rokmi,“ uviedol Musetti.
Najprv nie a potom áno
Paradoxne vyznieva fakt, že Djokovič pripravil Musettiho o Turnaj majstrov, ale vzápätí mu ho naspäť „dohodil“. Musetti potreboval víťazstvo nad Djokovičom na to, aby sa stal účastníkom výberového turnaja ATP Finals, ktorý sa v nedeľu začína v Turíne.
Zranené rameno
Namiesto Taliana sa v osmičke najlepších svetových tenistov predstaví Kanaďan Félixe Auger-Aliassime. V Turíne však nebude chýbať ani Musetti, ktorý napokon nahradí Djokoviča. Čerstvý víťaz z Atén krátko po svojom triumfe na sociálnych sieťach oznámil, že je zranený a na ATP Finals do Talianska nepocestuje.
„Veľmi som sa tešil na turnaj v Turíne. Musím sa však odhlásiť pre zranenie ramena. Ospravedlňujem sa fanúšikom, ktorí sa na mňa tešili. Všetkým hráčom aj fanúšikom želám úžasný turnaj,“ odkázal Djokovič.