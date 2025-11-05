Djokovič sa vrátil do súťažného kolotoča víťazne na turnaji „doma“ v Aténach

Srbský tenista po trojtýždňovej pauze zdolal Alejandro Tabila v dvoch setoch.
Srbský tenista Novak Djokovič sa po trojtýždňovej prestávke vrátil na kurty víťazstvom nad Alejandro Tabilom v osemfinále turnaja ATP v Aténach.

Svetová päťka v gréckej metropole zvíťazila 7:6 (3), 6:1 a postúpila do štvrťfinále, kde sa vo štvrtok stretne s Portugalčanom Nuno Borgesom.

Djokovič priznal, že pred zápasom bol nervóznejší ako zvyčajne, keďže s Tabilom predtým nikdy nevyhral. „Snažil som sa čerpať energiu z publika,“ povedal 24-násobný grandslamový šampión, ktorý nedávno presťahoval rodinu práve do Atén a nastúpil takpovediac doma.

„Hrať v Aténach je ako doma. Pred pár mesiacmi, keď som sem prišiel s rodinou, bol som veľmi nadšený, pretože som Grécko vždy miloval. Srbi majú k Grécku historické, kultúrne a náboženské väzby. Atény sú v mojom srdci,“ podotkol Djokovič.

Po semifinálovej prehre na turnaji Shanghai Masters 1000 z 11. októbra vynechal Djokovič turnaj v Paríži a teraz sa sústredí na ďalšie zápasy v Aténach, kde si vybojoval už svoju 225. štvrťfinálovú účasť na okruhu ATP v kariére.

