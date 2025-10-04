Tipsport liga má nového lídra. Na čelo sa prepracovala favorizovaná Nitra

Úradujúci vicemajster Slovenska sa na čelo vyšvihol zásluhou triumfu 3:2 na ľade Popradu.
HOKEJ TE: Nitra - Košice
Fanúšikovia počas 6. finálového zápasu Tipos extraligy medzi HK Nitra a HC Košice. Nitra (Tipsport Aréna), 27. apríl 2025. Foto: archívne, SITA/Martin Havran.
Slovensko Ľadový hokej Ľadový hokej z lokality Slovensko

Po ôsmom kole hokejovej Tipsport ligy má slovenská najvyššia hokejová súťaž nového lídra. Na čelo tabuľky sa posunula Nitra, ktorá triumfovala v piatkovom 8. kole na ľade Popradu 3:2 a natiahla víťaznú sériu už na šesť zápasov. Zverenci trénera Andreja Kmeča sa dostali na prvé miesto po prvý raz v aktuálnej sezóne. O bod za nimi zaostáva Slovan Bratislava, ktorý uspel v Trenčíne 3:2 po predĺžení. Doterajší líder zo Žiliny po prehre 1:3 s Liptovským Mikulášom klesol na tretiu priečku.

Nitra potvrdila, že to na Poprad vie

„Corgoni“ si v Poprade vypracovali trojgólový náskok, no v závere museli odolávať tlaku domácich. Popradčania znížili na rozdiel jediného gólu, no v samom závere nevyrovnali, keď Bjalončík trafil len žŕdku. „Kamzíci“ tak natiahli sériu prehier už na šesť duelov.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Banská Bystrica a Žilina rolu favorita nepotvrdili

Zmeny v tabuľke priniesla aj prehra Žiliny, ktorá druhýkrát za sebou nezabodovala. Liptovský Mikuláš uspel pod Dubňom v pomere 3:1 a zaknihoval tretiu výhru v rade. Liptáci sa tak posunuli už na 6. miesto ligového pelotónu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Prekvapenie sa zrodilo aj v Banskej Bystrici, kde Dukla Michalovce ukončila sériu štyroch prehier a zvíťazila nad domácimi „baranmi“ 4:3. Hostia viedli v polovici zápasu už 4:0, Bystričania duel zdramatizovali, no tretiu prehru v rade neodvrátili. Michalovčania nastúpili už bez trénera Juraja Faitha a asistenta Ivana Droppu, ktorí skončili vo svojich funkciách v priebehu aktuálneho týždňa.

Dominancia hostí aj v Trenčíne, v Prešove a vo Zvolene

Výsledkový obrat sa naopak vydaril hokejistom Slovana Bratislava. Tí síce prehrávali na ľade Trenčína 0:2, no duel napokon dotiahli do víťazného konca. O výhre „belasých“ 3:2 rozhodol v 3. minúte predĺženia Radovan Bondra.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nováčik z Prešova utŕžil nepríjemný debakel 0:6 v derby s rivalom z Košíc. Na ľade nováčika najvýraznejšie žiaril útočník Tomáš Mikúš, ktorý konto súpera zaťažil tromi gólmi.

Totálnu dominanciu hostí potvrdila aj Spišská Nová Ves, ktorá triumfovala na klzisku Zvolena 3:2. Rozhodujúci zásah si pripísal na konto v 54. minúte obranca Martin Belluš.

