Tipsport liga má nového lídra. Na čelo sa prepracovala favorizovaná Nitra

Po ôsmom kole hokejovej Tipsport ligy má slovenská najvyššia hokejová súťaž nového lídra. Na čelo tabuľky sa posunula Nitra, ktorá triumfovala v piatkovom 8. kole na ľade Popradu 3:2 a natiahla víťaznú sériu už na šesť zápasov. Zverenci trénera Andreja Kmeča sa dostali na prvé miesto po prvý raz v aktuálnej sezóne. O bod za nimi zaostáva Slovan Bratislava, ktorý uspel v Trenčíne 3:2 po predĺžení. Doterajší líder zo Žiliny po prehre 1:3 s Liptovským Mikulášom klesol na tretiu priečku.
Nitra potvrdila, že to na Poprad vie
„Corgoni“ si v Poprade vypracovali trojgólový náskok, no v závere museli odolávať tlaku domácich. Popradčania znížili na rozdiel jediného gólu, no v samom závere nevyrovnali, keď Bjalončík trafil len žŕdku. „Kamzíci“ tak natiahli sériu prehier už na šesť duelov.
Banská Bystrica a Žilina rolu favorita nepotvrdili
Zmeny v tabuľke priniesla aj prehra Žiliny, ktorá druhýkrát za sebou nezabodovala. Liptovský Mikuláš uspel pod Dubňom v pomere 3:1 a zaknihoval tretiu výhru v rade. Liptáci sa tak posunuli už na 6. miesto ligového pelotónu.
Prekvapenie sa zrodilo aj v Banskej Bystrici, kde Dukla Michalovce ukončila sériu štyroch prehier a zvíťazila nad domácimi „baranmi“ 4:3. Hostia viedli v polovici zápasu už 4:0, Bystričania duel zdramatizovali, no tretiu prehru v rade neodvrátili. Michalovčania nastúpili už bez trénera Juraja Faitha a asistenta Ivana Droppu, ktorí skončili vo svojich funkciách v priebehu aktuálneho týždňa.
Dominancia hostí aj v Trenčíne, v Prešove a vo Zvolene
Výsledkový obrat sa naopak vydaril hokejistom Slovana Bratislava. Tí síce prehrávali na ľade Trenčína 0:2, no duel napokon dotiahli do víťazného konca. O výhre „belasých“ 3:2 rozhodol v 3. minúte predĺženia Radovan Bondra.
Nováčik z Prešova utŕžil nepríjemný debakel 0:6 v derby s rivalom z Košíc. Na ľade nováčika najvýraznejšie žiaril útočník Tomáš Mikúš, ktorý konto súpera zaťažil tromi gólmi.
Totálnu dominanciu hostí potvrdila aj Spišská Nová Ves, ktorá triumfovala na klzisku Zvolena 3:2. Rozhodujúci zásah si pripísal na konto v 54. minúte obranca Martin Belluš.