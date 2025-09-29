Šimon Nemec boduje v príprave a chvália ho spoluhráč aj tréner. Akú bude mať sezónu? - VIDEO

Šimon Nemec zrejme dostane v novej sezóne viac priestoru v tíme New Jersey Devils v NHL.
NHL Draft, Nemec
Sú to už tri roky, čo si New Jersey Devils vybrali Šimona Nemca ako dvojku v drafte NHL. Foto: archívne, SITA/AP
Slovenský hokejista v službách New Jersey Šimon Nemec bodoval aj v treťom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL.

V súboji proti Washingtonu sa druhou asistenciou podieľal na vyrovnávajúcom góle Shana Lachanceho v tretej tretine na 2:2. Zápas museli rozhodnúť až samostatné nájazdy, v ktorých uspel Washington. V jeho tíme nenastúpil obranca Martin Fehérváry.

Pravidelne boduje

Nemec bol druhý najvyťaženejší obranca Devils, na ľade strávil 25:54 min a okrem asistencie mal jednu strelu na bránku, blok aj bodyček.

V troch prípravných zápasoch si 21-ročný Lipták pripísal tri asistencie a podľa viacerých indícií by mal v tíme New Jersey dostať viac priestoru, ako to bolo v uplynulej sezóne. V nej odohral v NHL iba 27 zápasov s bilanciou 2+2, v play-off pridala draftová dvojka spred troch rokov v štyroch zápasoch gól aj asistenciu.

Pohyb a fyzickosť

„Ak sa dobre hýbem, moja hra je oveľa lepšia. To je najdôležitejšie. Tiež musím byť fyzickejší. To sa mi darilo v minulom play-off a chcem na to nadviazať v novej sezóne. Fyzickejší musím byť najmä v okolí bránky, aby som mohol zabrániť hlúpym gólom súpera. A tiež musím hrať bližšie pri svojich spoluhráčoch,“ cituje Nemca web NHL.com.

Dillon mu verí

Skúsený obranca Brenden Dillon bol tréningovým partnerom Nemca na prípravnom kempe Devils pred novou sezónou. O svojom mladom spoluhráčovi zo Slovenska 34-ročný Kanaďan povedal:

„Niekedy zabúdame na to, aký je mladý a že bude len tretí rok v profilige. Skúsenosť z play-off mu môže veľmi pomôcť. Je to šikovný hráč, ktorý nemusí byť stále v prvej presilovke alebo na prvom oslabení. Vie ovplyvniť hru viacerými spôsobmi. Myslím si, že môžeme vytvoriť veľmi dobrý obojsmerný obranný pár.“

Keefe: Prišiel lepší

Nemcov tréner Sheldon Keefe ocenil jeho robotu počas leta v posilňovni doma na Liptove. „Je mi úplne jasné, že ´Nemo´ mal skvelé leto a odviedol veľa práce. Myslím si, že sa za posledný rok veľa naučil a tentoraz prišiel oveľa lepšie pripravený. Som si istý, že si uvedomuje svoju príležitosť a bude ju chcieť využiť.“

