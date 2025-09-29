Šimon Nemec boduje v príprave a chvália ho spoluhráč aj tréner. Akú bude mať sezónu? - VIDEO

Slovenský hokejista v službách New Jersey Šimon Nemec bodoval aj v treťom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL.
V súboji proti Washingtonu sa druhou asistenciou podieľal na vyrovnávajúcom góle Shana Lachanceho v tretej tretine na 2:2. Zápas museli rozhodnúť až samostatné nájazdy, v ktorých uspel Washington. V jeho tíme nenastúpil obranca Martin Fehérváry.
Slafkovský dostal korčuľou do tváre. Kmec strelil gól a Honzek aj Nemec asistovali - VIDEO
Pravidelne boduje
Nemec bol druhý najvyťaženejší obranca Devils, na ľade strávil 25:54 min a okrem asistencie mal jednu strelu na bránku, blok aj bodyček.
V troch prípravných zápasoch si 21-ročný Lipták pripísal tri asistencie a podľa viacerých indícií by mal v tíme New Jersey dostať viac priestoru, ako to bolo v uplynulej sezóne. V nej odohral v NHL iba 27 zápasov s bilanciou 2+2, v play-off pridala draftová dvojka spred troch rokov v štyroch zápasoch gól aj asistenciu.
Pohyb a fyzickosť
„Ak sa dobre hýbem, moja hra je oveľa lepšia. To je najdôležitejšie. Tiež musím byť fyzickejší. To sa mi darilo v minulom play-off a chcem na to nadviazať v novej sezóne. Fyzickejší musím byť najmä v okolí bránky, aby som mohol zabrániť hlúpym gólom súpera. A tiež musím hrať bližšie pri svojich spoluhráčoch,“ cituje Nemca web NHL.com.
Dillon mu verí
Skúsený obranca Brenden Dillon bol tréningovým partnerom Nemca na prípravnom kempe Devils pred novou sezónou. O svojom mladom spoluhráčovi zo Slovenska 34-ročný Kanaďan povedal:
„Niekedy zabúdame na to, aký je mladý a že bude len tretí rok v profilige. Skúsenosť z play-off mu môže veľmi pomôcť. Je to šikovný hráč, ktorý nemusí byť stále v prvej presilovke alebo na prvom oslabení. Vie ovplyvniť hru viacerými spôsobmi. Myslím si, že môžeme vytvoriť veľmi dobrý obojsmerný obranný pár.“
Dvorský sa blysol gólom po prihrávke Pekarčíka, ale na konci sa tešil Mišiak - VIDEO
Keefe: Prišiel lepší
Nemcov tréner Sheldon Keefe ocenil jeho robotu počas leta v posilňovni doma na Liptove. „Je mi úplne jasné, že ´Nemo´ mal skvelé leto a odviedol veľa práce. Myslím si, že sa za posledný rok veľa naučil a tentoraz prišiel oveľa lepšie pripravený. Som si istý, že si uvedomuje svoju príležitosť a bude ju chcieť využiť.“