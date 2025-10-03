V hokejovom Prešove už majú nástupcu Skudru. Fín Suikkanen má výsledky aj skúsenosti

V tíme nováčika Tipsport ligy HC Prešov vyriešili otázku hlavného trénera.
Ondrej Kašša
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
HC Prešov
Neúspešného Lotyša Peterisa Skudru už čoskoro vystrieda na prešovskej striedačke Fín Kai Suikkanen. Foto: FB, www.facebook.com
HC Prešov bude mať opäť zahraničného trénera. Lotyša Peterisa Skudru vystrieda Fín Kai Suikkanen. Podľa vedenia prešovského klubu je to legendárny tréner, ktorý má na svojom konte veľké úspechy.

„Je to majster Fínska so slávnym TPS Turku. Má za sebou neuveriteľný príbeh s HC Bolzano, kde dokázal nemožné – mužstvo z posledného miesta priviedol až k šampiónskemu titulu v EBEL lige,“ napísali Prešovčania na svojom fejsbukovom profile.

Fínsko, Rusko aj Nemecko

Počas bohatej trénerskej kariéry pôsobil ako hlavný tréner aj vo veľkokluboch ako TPS Turku a Pelicans Lahti vo Fínsku, Lokomotiv Jaroslavľ v KHL a Augsburger Panther v DEL.

„Kai Suikkanen je tréner, ktorý vie, ako budovať víťazný tím a ako prebudiť v hráčoch to najlepšie. Do Prešova prichádza s bohatými skúsenosťami z európskych top líg a s jasným cieľom – posunúť náš klub na novú úroveň,“ dodáva HC Prešov.

Pridá sa v pondelok

Šesťdesiatšesťročný Suikkanen ešte nebude pri tíme v piatkovom domácom zápase 8. kola Tipsport ligy proti HC Košice. Do Prešova docestuje počas víkendu a k mužstvu HC Prešov sa pridá už v pondelok.

Jeho predchodca Peteris Skudra skončil na Šariši po šiestom kole, keď mal na konte jediné víťazstvo a mužstvo bolo na predposlednej 11. priečke tabuľky. Odvtedy Prešov zvíťazil v Michalovciach 5:2 a posunul sa na desiate miesto.

