Starší žiak dobodal 10-ročného chlapca na škole v Rusku, útočníka zadržali

Na škole v Rusku došlo v utorok k tragédii, pri ktorej starší žiak dobodal 10-ročného chlapca na smrť. Informovali o tom miestne úrady s tým, že podozrivý bol zadržaný.
„Polícia prijala hlásenie, že študent napadol nožom školského strážnika, použil slzotvorný sprej a následne dobodal 10-ročného žiaka, ktorý zraneniam podľahol,“ uviedla polícia na platforme Telegram. Dodala, že útočník bol zadržaný a nachádza sa vo väzbe po útoku v obci Gorki-2 západne od Moskvy v okrese Odincovo.
Vyšetrovací výbor Ruskej federácie oznámil, že podozrivým je 15-ročný mladík. „Motív činu sa zisťuje,“ uviedol výbor na Telegrame s tým, že začal vyšetrovanie incidentu.
Ozbrojené útoky na ruských školách boli kedysi zriedkavé, no v posledných rokoch pribúdajú. Vlani tínedžer zranil štyroch ľudí kladivom v meste Čeľabinsk na juhu Ruska. V decembri 2023 14-ročné dievča spustilo streľbu na škole v meste Brjansk, pričom usmrtilo spolužiaka a následne si vzalo život.