Tímu z Floridy vyšla odveta za finále Leagues Cupu. Messi potiahol Inter Miami k víťazstvu 3:1 nad Seattlom

Skúsený argentínsky útočník strelil gól a pripravil ďalší, hráči Miami sa posunuli na piate miesto tabuľky Východnej konferencie.
Futbalistom amerického tímu Inter Miami vyšla odveta za nedávnu prehru vo finále nadnárodného Leagues Cupu. V súboji MLS zdolali tím Seattle Sounders 3:1 aj zásluhou skúseného Lionela Messiho. Argentínčan jeden gól strelil sám a na ďalšom sa podieľal prihrávkou.

Messi najprv v 12. minúte pripravil gól pre Jordiho Albu a sám skóroval v 41. minúte, čím poslal Miami do polčasového vedenia 2:0.

Počas prestávky sa na ihrisko dostal aj slovenský futbalista Albert Rusnák, no ani on nezabránil tretiemu presnému zásahu domácich, jeho autorom bol Ian Fray. Za Sounders už len skorigoval mexický stredopoliar Obed Vargas v 69. minúte.

Hráči zo Seattlu v auguste zdolal Miami 3:0 vo finále Leagues Cupu, duel sa skončil hromadnou bitkou a Luis Suárez bol suspendovaný na tri zápasy za pľuvanec na člena tímu Sounders. Zatiaľ si odpykal dve stretnutia z dištancu.

„Bolo dôležité vyhrať proti veľkému rivalovi, ktorý nám nedávno zobrali možnosť získať trofej. Hrali sme to, čo sme mali,“ vyhlásil tréner víťazného družstva Javier Mascherano.

Futbalisti Miami poskočili na piate miesto tabuľky Východnej konferencie, Seattle je v západnej vetve priebežne štvrtý.

