Suárez neostal nič dlžný svojej povesti. Po prehre napľul na člena personálu Seattlu, strhla sa poriadna šarvátka - VIDEO, FOTO

Ligový pohár, ktorého sa zúčastnili kluby z USA, Kanady a Mexika, vyvrcholila finálovým stretnutím medzi Seattle Sounders a Interom Miami.
Klub Alberta Rusnáka sa radoval z prekvapivo hladkého triumfu 3:0, no oslavy im pokazil známy búrlivák Luis Suárez. Ten celú situáciu nezvládol.
Napľul na člena personálu súperovho tímu, píše agentúra AFP. Neskôr sa zaplietol do hromadnej šarvátky.
Suárez zaskočil za chýbajúceho kamaráta Messiho. Inter Miami je ako obhajca už v semifinále Leagues Cupu
Horúca hlava
Uruguajský útočník sa po záverečnom hvizde vrhol na 20-ročného stredopoliara Seattlu Obeda Vargasa, čo vyvolalo hromadnú melu, do ktorej sa zapojilo viacero hráčov a členov realizačného tímu.
Rozhodcovia sa snažili obnoviť poriadok, ale kamery zachytili Suáreza, ktorý viditeľne napľul na člena realizačného tímu Seattlu, keď odchádzal od Vargasa.
Kouč Inter Miami Javier Mascherano po zápase povedal, že bol príliš ďaleko, aby mohol komentovať konkrétne incidenty. „Nikto nemá rád takéto správanie na konci duelu, ale ak došlo k reakcii, možno predtým došlo k provokácii.“
Luis Suárez appeared to spit on a Seattle staff member after the final whistle in the Leagues Cup Final 👀
🎥: @MLSpic.twitter.com/gCMLdbwDlC
— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 1, 2025
Neriešil sa výkon
Tréner Seattlu Brian Schmetzer sa chcel sústrediť na skvelý výkon jeho tímu a nie na incidenty po konci stretnutia.
„Bohužiaľ, to odvedie pozornosť od skvelého výkonu Seattlu. Myslím, že to môžeme brať ako kompliment, že frustrácia Miami viedla k niektorým veciam, ktoré by sa na ihrisku nemali diať. Nechcem sa k tomu vyjadrovať, pretože to by nemalo byť témou,“ uviedol s tým, že sa v tichosti porozprával aj Lionelom Messim.
Suárez však bude pod drobnohľadom a zrejme dostane od disciplinárnej komisie aj nejaký trest. K frustrácii a výbuchu jeho emócií nedošlo prvý raz. Pamätné je najmä uhryznutie Taliana Giorgia Chielliniho na MS 2014.
Celý súboj odohrali hviezdy Miami Messi, Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets či Rodrigo de Paul, no ani to nestačilo nielen na triumf v celom Ligovom pohári, ale ani na jedinú strelu do priestorov brány súpera.
Rusnák presedel celý duel na lavičke náhradníkov, keďže sa stále lieči zo svalového zranenia.