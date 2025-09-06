Suárez spoznal svoj trest za napľutie na člena personálu Seattlu. Ospravedlnenie mu nepomohlo - VIDEO, FOTO

K incidentu došlo 31. augusta krátko po záverečnom hvizde zápasu a po šarvátke, do ktorej sa zapojili oba kluby. Jedným z hlavných provokatérov bol práve Uruguajčan.
Luis Suárez
Uruguajský útočník Luis Suárez z Interu Miami počas duelu Leagues Cupu proti tímu Telasco Segovia. Foto: SITA/AP
Útočník Interu Miami Luis Suárez dostal šesťzápasový dištanc za to, že po finálovej prehre svojho tímu v Ligovom pohári opľul zamestnanca klubu Seattle Sounders.

K incidentu došlo 31. augusta krátko po záverečnom hvizde zápasu a po šarvátke, do ktorej sa zapojili oba kluby. Jedným z hlavných provokatérov bol práve Uruguajčan.

Najskôr chytil protihráča a záložníka Obeda Vargasa okolo krku a potom Sergio Busquets udrel 20-ročného mexického reprezentanta do brady.

Kedy sa začne trest?

O chvíľu neskôr sa Suárez dostal do konfliktu s bezpečnostným riaditeľom Seattlu a následne mu napľul do tváre.

Bývalý 38-ročný útočník Liverpoolu a Barcelony sa za svoje správanie ospravedlnil vo vyhlásení na sociálnej sieti.

Disciplinárna komisia Ligového pohára uviedla, že útočníkov dištanc sa bude vzťahovať len na budúcoročný turnaj, hoci vedenie MLS si „vyhradzuje právo“ uložiť ďalší trest.

Viacero trestov

Ligový pohár, ktorého sa zúčastnili kluby z USA, Kanady a Mexika, vyvrcholil finálovým stretnutím medzi Seattle Sounders a Interom Miami.

Po výhre 3:0 sa radoval aj Albert Rusnák, ktorý síce presedel celý duel pre zranenie na lavičke náhradníkov, no triumf na tomto podujatí mu už nikto nevezme.

Hráči Miami Busquets a Tomás Avilés boli suspendovaní na dva, respektíve tri zápasy. Člen trénerského štábu Seattlu Steven Lenhart dostal dištanc na päť zápasov.

Luis Suárez Miramontes

K frustrácii a výbuchu Suárezových emócií nedošlo prvý raz. Pamätné je najmä uhryznutie Taliana Giorgia Chielliniho na MS 2014.

