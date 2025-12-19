TikTok zostane v USA po dohode s americkými investormi

Sociálna sieť TikTok oznámila dohodu o spoločnom podniku s americkými investormi, ktorá má platforme umožniť pokračovať v pôsobení v Spojených štátoch a vyhnúť sa zákazu pre čínske vlastníctvo.
Podľa interného memoranda generálny riaditeľ TikToku Šou Čche informoval zamestnancov, že sociálna sieť a jej čínsky vlastník ByteDance sa dohodli na vzniku nového subjektu. Podľa memoranda patria medzi hlavných investorov americké spoločnosti Oracle, Silver Lake a investičná skupina MGX so sídlom v Abú Zabí.
„Americký spoločný podnik bude mať na starosti ochranu údajov v USA, bezpečnosť algoritmov, správu obsahu a dohľad nad softvérom,“ uviedol Čche.
Polovicu amerického spoločného podniku získa konzorcium nových investorov, medzi ktorými sú Oracle, Silver Lake a MGX, pričom každá zo spoločností bude vlastniť 15-percentný podiel. Prepojené subjekty existujúcich investorov spoločnosti ByteDance budú vlastniť o niečo viac ako 30 percent. ByteDance si ponechá necelých 20 percent, čo je maximálny podiel povolený pre čínsku spoločnosť podľa zákona.
Americký subjekt TikTok Global bude zodpovedný za globálne fungovanie aplikácie a za obchodné aktivity, ako sú reklama, marketing a elektronický obchod.
Čche uviedol, že do uzavretia dohody, ktorá je naplánovaná na 22. januára, je ešte potrebné urobiť viac práce.
Spoločnosť ByteDance sa k dohode bezprostredne nevyjadrila. Odborníci však uviedli, že ide o kompromis, ktorý odvrátil hrozbu straty prístupu na lukratívny americký trh.