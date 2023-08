Tesco podporuje rodiny: Dvesto kolegýň a kolegov vyprevadí prváčikov do školy

Približne dvesto kolegýň a kolegov z Tesca na začiatku septembra využije obľúbený rodinný benefit. Rodičia prváčikov dostanú aj tento rok platené voľno, aby mohli svoje ratolesti pripraviť a osobne odprevadiť do školy. Tesco tiež pomôže zamestnancom s nákupom školských potrieb. Každý rodič získal finančný príspevok na nákup potrebnej výbavy pre malých i veľkých školákov. Uľahčí tak viac ako dvetisíc deťom nástup do školy.

Návrat do školy alebo prvý nástup do školy je výraznou zmenou pre rodiny s deťmi. Tesco na Slovensku vytvára pre svojich zamestnancov tie najlepšie podmienky na prácu, a preto poskytuje svojim kolegom a kolegyniam viacero benefitov, ktoré im pomôžu lepšie zvládnuť zmeny, ktoré návrat do školy prináša. S blížiacim sa začiatkom nového školského roka dostane 1 400 kolegov a kolegýň pracujúcich v Tescu na Slovensku kupóny na nákup školských potrieb pre viac ako dvetisíc detí. Takmer dvesto z nich pôjde do školy po prvýkrát.

„Nástup detí do školy býva zaťažkávacou skúškou nielen pre rodinný rozpočet, ale aj pre každodenné fungovanie. Chceme vytvárať také podmienky pre naše kolegyne a kolegov, aby tieto zásadné zmeny zvládli čo najlepšie. Aj preto sme opäť umožnili takmer dvesto kolegom uplatniť si platené voľno nad rámec zákona a sprevádzať svojich prváčikov pri ich nástupe do školy. Naši kolegovia, ktorí sú rodičmi viac ako dvetisíc malých i veľkých školákov, dostanú kupóny na nákup školských potrieb. Zároveň môžu využiť flexibilnú prácu a pohodlne skĺbiť rodinný a pracovný život,“ hovorí Miroslava Rychtárechová, personálna manažérka Tesca na Slovensku.

Rodinné benefity a flexibilná práca

Unikátne rodinné benefity reťazec ponúka tým kolegyniam a kolegom, ktorí si plánujú založiť rodinu, starajú sa o deti alebo jednoducho potrebujú voľno z rodinných dôvodov. Možnosti flexibilnej práce aj možnosť pracovať z domu podľa potreby pomáhajú kolegom v Tescu skĺbiť rodinné a pracovné povinnosti. Viacerí už využili možnosť pracovať zo zahraničia či kúpiť si päť dní dovolenky navyše, ak tú svoju už vyčerpali. Tesco tiež umožňuje svojim zamestnancom, ktorí sa vinou vážneho ochorenia alebo úrazu ocitli v náročnej životnej situácii, aby využili možnosť postupného návratu do práce.

Unikátne rodinné benefity Tesco predstavilo už v roku 2021, keď zaviedlo dorovnanie materskej dovolenky do 100 % čistej mzdy, čerpanie otcovského voľna či voľno pri adopcii. V rámci balíka výhod môžu zamestnanci čerpať platené voľno navyše napríklad pri narodení dieťaťa alebo v prípade potreby na cyklus liečby plodnosti, ako aj vtedy, keď sa potrebujú postarať o člena rodiny.

