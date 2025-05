Tenista Shelton sa stal štvrtým najmladším Američanom v osemfinále na všetkých grandslamoch

Ben Shelton postúpil do osemfinále na Roland Garros v Paríži, čím splnil zaujímavú misiu. Talianskeho kvalifikanta Mattea Giganteho zdolal 6:3, 6:3, 6:4 a vo veku 22 rokov a 7 mesiacov sa stal štvrtým najmladším Američanom, ktorý sa prebojoval do osemfinále dvojhry na všetkých štyroch grandslamových turnajoch.

Mladší boli iba Peter Sampras (20 rokov a 10 mesiacov na Wimbledone 1992), Jim Courier (21 rokov a 9 mesiacov na US Open 1991) a Aaron Kickstein (21 rokov a 10 mesiacov na Wimbledone 1989).

Dlhá pauza

„Bolo to zvláštne mať päť dní voľna medzi prvým a tretím kolom,“ povedal Shelton, ktorý v druhom kole prešiel bez boja cez Francúza Huga Gastona. „Rozmýšľal som, že sa na pár dní vrátim domov do USA a oddýchnem si, ale zostal som tu a naozaj sa teším na druhý týždeň na Roland Garros. Je to prvýkrát, čo som v druhom týždni na tomto jedinom turnaji Grand Slamu na antuke. Asi nemôžem byť šťastnejší, keďže sa mi to konečne podarilo,“ dodal na oficiálnom webe ATP Tour.

Keďže v piatok postúpil aj Tommy Paul, je to prvýkrát, čo sa viacero amerických mužov dostalo do štvrtého kola na tomto antukovom turnaji od roku 2001. Vtedy sa v druhom týždni predstavili Andre Agassi a Michael Russell. Shelton sa najbližšie stretne s obhajcom titulu Španielom Carlosom Alcarazom.

Jedno prekvapenie a dosť

Gigante dosiahol najväčšie víťazstvo svojej kariéry, keď v druhom kole zdolal bývalého finalistu Roland Garros Gréka Stefanosa Tsitsipasa, ale o ďalšie pamätné prekvapenie sa už nepostaral.

Frances Tiafoe triumfom 7:6 (6), 6:3, 6:4 nad krajanom Sebastianom Kordom zabezpečil, že traja Američania postúpili do štvrtého kola na Roland Garros. Stalo sa to prvýkrát od roku 1995. Bolo to jeho prvé víťazstvo nad súperom z Top 30 na antuke od roku 2022.

„Myslím si, že sa všetci navzájom tlačíme a tvrdo pracujeme,“ povedal Tiafoe o svojich krajanoch. „Pomáha nám, keď vidíme, že sa našim kolegom darí. Dostávame sa na grandslamových turnajoch čoraz ďalej a už to ani nie je prekvapenie,“ povedal Tiafoe.

Pochválil sám seba

Pripojil sa ku krajanom Andremu Agassimu, Taylorovi Fritzovi, Robbymu Gineprimu, Johnovi Isnerovi a Andymu Roddickovi. To všetko sú Američania, ktorí postúpili do štvrtého kola na všetkých grandslamových turnajoch v tomto storočí.

„Hral som naozaj solídne. V prvom sete som odviedol dobrú prácu. Bolo ťažké zamerať sa na hry pri jeho podaní, nebolo ľahké ho brejknúť,“ dodal Tiafoe.

V ďalšom zápase sa stretne s Nemcom Danielom Altmaierom, ktorý zdolal Srba Hamada Medjedoviča 4:6, 6:3, 6:3, 6:2.