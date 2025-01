Tiafoe zvracal priamo na kurte. Duel napokon zvládol, no nevie, či bude na Australian Open pokračovať - FOTO, VIDEO

Americký tenista Frances Tiafoe priznal po prvom kole Australian Open, ktoré zvládol, že je otázne, či bude vôbec pokračovať. V päťsetovej dráme totižto na kurte zvracal.

Nepríjemnú chvíľu zažil na konci štvrtého dejstva, keď viedol 6:5 na gemy, no napokon celý set stratil v tajbrejku. V rozhodujúcom dejstve zvíťazil 6:3. Američanovi prišlo zle hneď za základnou čiarou.

Na kurte spolu s Francúzom Arthurom Rinderknechom strávili vyše štyri hodiny. Teploty v Melbourne boli v čase duelu približne 28 stupňov Celzia.

„Myslím, že keby to bolo na akomkoľvek inom podujatí, asi by som to nechal tak. Ale tu musíte dať všetko až na hranicu svojich možností,“ prezradil pre agentúru AFP.

Frances Tiafoe throwing up on court in the 4th set in his 1st round match against Rinderknecht pic.twitter.com/4Srf6opHKg

— asud (@asud683385) January 13, 2025