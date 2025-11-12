Ťažka situácia v Záporožskej oblasti. Rusi obsadili tri obce

Ukrajinské sily sa stiahli z pozícií v okolí piatich obcí v Záporožskej oblasti. Uviedol to hovorca Južného velenia ukrajinskej armády Vladyslav Vološyn pre verejnoprávnu televíziu Suspiľne. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj povedal, že ruské jednotky obsadili „tri obce“ v oblasti. „Agresor zintenzívnil aktivitu v Záporožskej oblasti a využíva poveternostné podmienky – hustú hmlu – na prenikanie medzi naše pozície,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram Syrskyj.
V ostatných dňoch ruské jednotky zintenzívnili bojové operácie pri mestách Orichiv a Huľajpole, ktoré ležia východne od Záporožia.
„Nepriateľ vedie intenzívnu delostreleckú paľbu na naše pozície. V podstate zničili všetky existujúce opevnenia a úkryty, čím nás prinútili stiahnuť sa z niektorých pozícií v niekoľkých obciach do našich obranných línií,“ povedal Vološyn. Dodal, že ruské jednotky sa pokúšajú preraziť ukrajinské pozície a pokračovať v postupe.
Rusko využíva počasie na postup v malých skupinách, ktoré sa presúvajú pešo alebo na motocykloch. Nepriaznivé počasie znemožňuje ukrajinským silám nasadzovať proti nepriateľovi drony, konštatoval Vološyn.
Moskva v súčasnosti okupuje približne 70 percent územia Záporožskej oblasti, s výnimkou Záporožia, ktoré je oblastným centrom. Ruské jednotky tiež postúpili v susednej Dnipropetrovskej a Doneckej oblasti.