Ruská raketa, ktorá zasiahla sídlo ukrajinskej vlády, obsahovala viac ako 30 zahraničných súčiastok

Zistenia ukazujú, že ruské zbrane obsahujú západné technológie aj po rokoch sankcií.
Vládna budova v Kyjeve po útoku ruskou raketou Iskander. Foto: Ukrajinská záchranná služba via AP
Ruská raketa Iskander, ktorá minulý týždeň zasiahla vládnu budovu v Kyjeve, obsahovala viac ako 30 zahraničných súčiastok. Uviedol to splnomocnenec prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského pre sankčnú politiku Vladyslav Vlasjuk. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.

Zistenia ukazujú, že ruské zbrane obsahujú západné technológie aj po rokoch sankcií. Podľa Vlasjuka obsahovala podobná raketa, ktorú skúmali ukrajinskí experti, 35 komponentov vyrobených v USA a jednotlivé súčiastky z Japonska, Veľkej Británie a Švajčiarska. Išlo napríklad o americké firmy Texas Instruments, Analog Devices a Altera, britskú College Electronics Ltd., japonskú Fujitsu a švajčiarsku Traco Power. Päť súčiastok vyrobili v Bielorusku a 57 v Rusku.

Obchádzanie sankcií

Západ síce zakázal vývoz viacerých položiek s dvojakým použitím, ale Moskva ich získava prostredníctvom pašeráckych sietí a obchádzania sankcií. Vlasjuk už skôr upozornil, že väčšina zahraničných súčiastok v ruských zbraniach použitých na Ukrajine pochádza z Číny.

