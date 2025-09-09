Ruská raketa, ktorá zasiahla sídlo ukrajinskej vlády, obsahovala viac ako 30 zahraničných súčiastok

Ruská raketa Iskander, ktorá minulý týždeň zasiahla vládnu budovu v Kyjeve, obsahovala viac ako 30 zahraničných súčiastok. Uviedol to splnomocnenec prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského pre sankčnú politiku Vladyslav Vlasjuk. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Zistenia ukazujú, že ruské zbrane obsahujú západné technológie aj po rokoch sankcií. Podľa Vlasjuka obsahovala podobná raketa, ktorú skúmali ukrajinskí experti, 35 komponentov vyrobených v USA a jednotlivé súčiastky z Japonska, Veľkej Británie a Švajčiarska. Išlo napríklad o americké firmy Texas Instruments, Analog Devices a Altera, britskú College Electronics Ltd., japonskú Fujitsu a švajčiarsku Traco Power. Päť súčiastok vyrobili v Bielorusku a 57 v Rusku.
Obchádzanie sankcií
Západ síce zakázal vývoz viacerých položiek s dvojakým použitím, ale Moskva ich získava prostredníctvom pašeráckych sietí a obchádzania sankcií. Vlasjuk už skôr upozornil, že väčšina zahraničných súčiastok v ruských zbraniach použitých na Ukrajine pochádza z Číny.