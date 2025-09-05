Tatranský liečebný dom “Penzák” oslavuje storočnicu, ľudia si ho môžu pozrieť aj zvnútra

Vo Vysokých Tatrách si počas víkendu pripomenú sté výročie spustenia prevádzky liečebného domu Palace Sanatórium Dr. Szontagha, ktorý je medzi domácimi známy ako „Penzák”. Záujemcovia budú môcť po trinástich rokoch od jeho zatvorenia nahliadnuť do jeho priestorov.
Pôjde o súčasť komunitnej akcie Tatranský piknik, ktorú na sobotu 6. septembra pripravuje občianske združenie Žijem v Tatrách, určená je pre všetky vekové kategórie.
Ako za občianske združenie uviedla Lucia Kyseľová, zámerom podujatia je pripomenúť si významné jubileum budovy, ktorá zasiahla do životov veľkého množstva obyvateľov alebo návštevníkov Tatier, či už preto, že v ňom pracovali, alebo sa v ňom liečili.
Špička v Európe
Za jeho vybudovaním je dr. Mikuláš Szontagh mladší (1882-1963), syn zakladateľa Nového Smokovca. „Po ukončení medicínskych štúdií v Budapešti a po štvorročnej lekárskej praxi mimo Vysokých Tatier, prevzal v roku 1909 po svojom predčasne zosnulom otcovi vedenie novosmokovských sanatórií. Po vzniku reprezentačných grandhotelov v Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese, sa rozhodol vybudovať konkurencieschopné veľké protituberkulózne sanatórium s čiastočnou voľnou kapacitou aj pre zdravých záujemcov,“ opisuje internetová stránka Nostalgické Tatry.
Pre nedostatok finančného kapitálu sa podľa nej spojil s majiteľom prosperujúcej garbiarne Petrom Hubkom (1847-1931) z Liptovského Mikuláša. „Výstavba sanatória podľa koncepcie nových alpských klimatických ozdravovní sa začala 1. marca 1917. Autorom eklektického projektu s prvkami baroka bol skúsený bratislavský architekt Milan Michal Harminc,“ informuje portál.
Tatranské drevené kráľovstvo ukončilo činnosť, dôvodom je výstavba mobilných domov
Pre vojnu a následnú zlú povojnovú hospodársku situáciu však podľa neho budovu napokon uviedli do užívania 28. júna 1925, a to vďaka investorovi, Všeobecnému penzijnému ústavu Praha.
„Komfortom a medicínskym zariadením predstihla nová budova všetky dovtedajšie horské sanatória v Európe. V päťposchodovej budove so 160 izbami bolo relatívne málo, iba 220 postelí, z toho 40 pre personál. Sto postelí patrilo pacientom a 80 platiacim hosťom z najbohatších vrstiev. V architektúre sa uplatnili na juh obrátené priestranné balkóny a lehárne. Podlažia sa zdola nahor stupňovite zužovali, čo umožnilo dostatok slnka po celý deň. Budovu označili názvom Palace,“ popisujú Nostalgické Tatry. Spomínaný investor, ako hlavný akcionár, objekt odkúpil v roku 1933. Veľkú liečebňu penzijného ústavu ľudia podľa portálu začali nazývať „Penzák“.
Objekt v prestavbe
Zariadenie je v súčasnosti zatvorené. Ako informuje OZ Žijem v Tatrách, od roku 2012 z dôvodu ukončenia jeho prevádzky a následne od roku 2022 pre prestavby objektu.
„Bývalí zamestnanci, či fanúšikovia tohto objektu tak môžu nazrieť do budovy Penzáku po dlhých trinástich rokoch. Okrem návštevy vstupných priestorov a jedálne budovy je pre návštevníkov pikniku pripravená výstava fotografií a spomienok z čias minulých, ako aj vizualizácia obnoveného liečebného domu,“ informovala Kyseľová.
Pre organizátorov to je už druhá takáto akcia. Pred časom organizovali piknik pri chátrajúcej budove Kina Tatry v Tatranskej Lomnici. Ambíciou organizátorov je upozorňovať na budovy, ktoré svojho času plnili dôležitú funkciu v bežnom živote obyvateľov a návštevníkov mesta Vysoké Tatry, a ich možné využitie v budúcnosti.