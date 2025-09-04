Tatranské drevené kráľovstvo ukončilo činnosť, dôvodom je výstavba mobilných domov

Tatranské drevené kráľovstvo vo Vysokých Tatrách, ktoré patrilo medzi obľúbené atrakcie pre rodiny, ukončilo svoju činnosť. Urobilo tak ešte počas letných prázdnin, poslednýkrát bolo otvorené 22. augusta. Informovalo o tom na sociálnej sieti. Ako vysvetlilo, dôvodom je podľa neho výstavba mobilných domov iným nájomcom.
Tatranské drevené kráľovstvo fungovalo v Novom Smokovci štyri roky. V jeho areáli sa nachádzalo 29 drevených sôch tatranských zvierat v skutočnej veľkosti, ale aj šesť rozprávkových domčekov s postavičkami. Ponúkalo pre turistov aj možnosť parkovania, pre návštevníkov areálu bezplatné.