Tatranské drevené kráľovstvo ukončilo činnosť, dôvodom je výstavba mobilných domov

Tatranské drevené kráľovstvo fungovalo v Novom Smokovci štyri roky.
Mária Frisová
Redaktorka regionálnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Tatranské drevené kráľovstvo, Vysoké Tatry
Tatranské drevené kráľovstvo vo Vysokých Tatrách, ktoré patrilo medzi obľúbené atrakcie pre rodiny, ukončilo svoju činnosť. Foto: www.facebook.com
Vysoké Tatry Regionálne správy Regionálne správy z lokality Vysoké Tatry

Tatranské drevené kráľovstvo vo Vysokých Tatrách, ktoré patrilo medzi obľúbené atrakcie pre rodiny, ukončilo svoju činnosť. Urobilo tak ešte počas letných prázdnin, poslednýkrát bolo otvorené 22. augusta. Informovalo o tom na sociálnej sieti. Ako vysvetlilo, dôvodom je podľa neho výstavba mobilných domov iným nájomcom.

Tatranské drevené kráľovstvo fungovalo v Novom Smokovci štyri roky. V jeho areáli sa nachádzalo 29 drevených sôch tatranských zvierat v skutočnej veľkosti, ale aj šesť rozprávkových domčekov s postavičkami. Ponúkalo pre turistov aj možnosť parkovania, pre návštevníkov areálu bezplatné.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk