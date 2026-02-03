Tatran Prešov hlási srbskú posilu. Prichádza spojka do defenzívy aj ofenzívy

Do tímu slovenského hádzanárskeho majstra prichádza srbská spojka Borivoje Djukič zo španielskej Asobal ligy. Klub s hráčom podpísal kontrakt do konca sezóny s opciou.
Slovenský majster sa zároveň v polovici sezóny lúči s dvojicou hráčov. Po dva a pol roku končí v tíme Brazílčan Lucas Barros Araxá a po roku odišiel aj Savo Slavuljica. Informuje o tom web hádzanárov Tatrana Prešov.
Pre 198 centimetrov vysokého a 98 kilogramov vážiaceho srbského legionára Djukiča bude pôsobenie na Slovensku jeho piatym zahraničným angažmánom. Vo svojej kariére pôsobil okrem rodnej krajiny aj v Španielsku, Rumunsku a Maďarsku. Má aj reprezentačné skúsenosti, keď okrem kadetskej a juniorskej reprezentácie si šesťkrát obliekol aj seniorský dres národného tímu.
Obranca, ale aj útočník
„Hrá na poste ľavej, ale aj pravej spojky. Berieme ho predovšetkým do obrany, kde nám po dlhodobých problémoch s kolenom odchádza Araxá. Na skúške však naznačil, že aj do útoku má nemalú kvalitu. Má dobré parametre, je to skúsený hráč, má prehľad a veríme, že bude prínos,“ povedal tréner Tatrana Prešov Radoslav Antl.
Djukič nahradí v tíme Lucasa Barrosa Araxu, pre ktorého bol posledný zápas v prešovskom tíme domáci duel Slovenského pohára s Novými Zámkami.
Brazílčan mal problémy
„Mal problémy s kolenom, vyhováral sa na bolesti, operácie a v tejto súvislosti s ním boli určité problémy. Nakoniec sme sa dohodli na rozviazaní kontraktu k 31. januáru. Jeho kroky zrejme smerujú do Grécka alebo do druholigového portugalského klubu v meste, kde žije jeho rodina,“ konkretizoval konateľ Tatrana Prešov Miloslav Chmeliar.
V tíme mnohonásobného slovnského majstra okrem Araxu skončil aj Savo Slavuljica.
„Po problémoch s vízami nestihol Európsku ligu a vzhľadom na to, že do konca sezóny už nie je veľa zápasov, pričom by bol až treťou pravou spojkou za Bogdaničom a Hernándezom, ktorý hrá cez ruku veľmi dobre, tak by nemal dostatok priestoru. Umožnili sme mu preto odísť. Prestúpil do klubu Budučnosť Podgorica v Čiernej Hore,“ dodal Chmeliar.
Teší sa a odovzdá to najlepšie
Djukič je odchovanec srbského tímu RK Metaloplastika Šabac, v ktorom pôsobil v dvoch obdobiach. V aktuálnej sezóne sa presunul do Španielska do 12. tímu najvyššej španielskej súťažePuente Genil. Odtiaľ prichádza na východ Slovenska.
„Som veľmi rád, že som podpísal kontrakt s najúspešnejším klubom na Slovensku. Odovzdám to najlepšie, aby som naplnil najvyššie očakávania od tohto klubu a pomohol tímu k pokračovaniu v získavaní trofejí,“ povedal Djukič