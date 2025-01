Tatar sa stal desiatym hokejistom zo Slovenska s 900 zápasmi v NHL, do päťstovky mu chýba 9 bodov

Zdeno Chára, Stan Mikita, Marián Hossa, Peter Bondra, Miroslav Šatan, Marián Gáborík, Michal Handzuš, Peter Šťastný, Jozef Stümpel a najnovšie už aj Tomáš Tatar. Čo má spoločné týchto 10 hokejistov narodených na Slovensku?

Okrem toho, že s výnimkou Mikitu to boli všetko reprezentanti Slovenska v modernej ére samostatnosti, všetci odohrali v zámorskej NHL minimálne 900 zápasov.

Najbližšie bol Višňovský

Pripomeňme, že z aktívnych Slovákov v NHL ani jeden nemá v najbližšom čase šancu priblížiť sa k 900 odohraným zápasom. Najskúsenejší z nich Erik Černák ich má na konte 408. Z tých, ktorí už nehrajú, mal najbližšie k deväťstovke Ľubomír Višňovský s 883 zápasmi.

Tridsaťštyriročný Tatar sa na magickú hranicu dostal v stredajšom zápase New Jersey Devils proti Philadelphii Flyers. Slovenský útočník síce nebodoval, ale počas 13 a pol minúty na ľade ukázal blok, bodyček a raz aj vystrelil na bránku súpera. „Diabli“ zvíťazilo nad „letcami“ 5:0.

Tatar aktuálne zažíva šestnástu sezónu v NHL, až v siedmich z nich si obliekal dres Detroitu (2010 – 2018), neskôr pôsobil vo Vegas, Montreale, New Jersey, Colorade, Seattli a pred touto sezónou sa vrátil do New Jersey. Ilavský rodák je známy ako dynamický krídelník s dobrou strelou, pozitívnou povahou a veľkým prínosom v šatni.

Bude aj päťstovka?

V šiestich sezónach nastrieľal minimálne po 20 gólov. V ročníku 2014/2015 mu len jeden gól chýbal k pokoreniu 30-gólovej hranice. Najviac bodov nazbieral v sezóne 2019/2020 v drese Montrealu. Iba 68 zápasov mu vtedy stačilo na 61 bodov (22+39).

Celkovo sa dlhoročný reprezentant Slovenska a majiteľ striebornej medaily z MS 2012 dostal v 900 zápasoch základnej časti NHL na 491 bodov za 225 gólov a 266 asistencií. V play-off pridal 52 zápasov s bilanciou 7+6.

Už nie je produktívny

Aktuálne už Tatar nie je dominantne produktívny útočník. V New Jersey je zväčša člen štvrtého útoku s defenzívnejšími úlohami a nižším časom stráveným na ľade. V sezóne 2024/2025 dosiaľ odohral 47 zápasov s bilanciou 5 gólov a 7 asistencií.

Na čele interného hodnotenia Slovákov v najviac odohratými zápasmi v NHL je suverénne Zdeno Chára. Bývalý kapitán Bostonu odohral v severoamerickej profilige 1680 zápasov. Hranicu 1300 zápasov prekonali aj Stan Mikita (1396) a Marián Hossa (1309).