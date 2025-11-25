Tatar nechýba v nominácii na Vianočný Kaufland Cup. Pozvánku do Banskej Bystrice dostali aj viacerí ďalší lídri

Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh nominoval na decembrový turnaj Vianočný Kaufland Cup dovedna 22 hráčov. Na domácom podujatí v Banskej Bystrici sa proti Nórsku a Lotyšsku predstaví skúsený reprezentačný výber s viacerými lídrami na ľade aj v kabíne. Jedným z nich je útočník Tomáš Tatar zo švajčiarskeho Zugu.
Medzi obrancami patria k najskúsenejším Peter Čerešňák so 120 reprezentačnými štartmi a Marek Ďaloga so 112 duelmi v národnom tíme. V reprezentácii si opäť zahrá aj obranca Martin Marinčin z Třinca. Medzi útočníkmi je najskúsenejší jeho tímový kolega Libor Hudáček so 133 štartmi za národný tím. Skúsenosti do tímu prinesú aj Tomáš Tatar, Marek Hrivík, Lukáš Cingel či Peter Cehlárik. Prvýkrát od MS 2024 v Ostrave sa v reprezentácii predstaví aj Marko Daňo.
„Snažili sme sa zohľadniť pri tvorbe nominácie, že ide o generálku pred olympiádou. Približne polovica tímu sa predstavila na Nemeckom pohári, druhú sme zložili z hráčov, ktorí na ňom chýbali pre vyťaženosť v klube, či už hráči Komety Brno, Třinca alebo Hradca Králové. Vedeli sme od začiatku sezóny, že máme iba päť zápasov, aby sme sa pripravili na olympiádu. Tri sú za nami, a keďže niektorých hráčov sme nevideli v akcii na medzinárodnej úrovni, prídu teraz,“ uviedol tréner Vladimír Országh podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Do nominácie sa dostalo aj útočné trio Samuel Takáč, Matúš Sukeľ a Oliver Okuliar, ktoré sa vo výbornom svetle prezentovalo na novembrovom Nemeckom pohári.
Sukeľ strelil 5 gólov, presnú polovicu 10 slovenských v troch dueloch v Landshute. Takáč mu na päť asistoval a Okuliar pridal ďalšie tri asistencie. Kouča Országha potešili natoľko, že všetkých troch nominoval opäť a dá im šancu potvrdiť kvalitnú súhru aj v decembri.
V Banskej Bystrici sa realizačný tím bude snažiť nájsť ďalšie optimálne zloženia obranných dvojíc či útočných trojíc. „Tieto turnaje nám neslúžia len na to, aby sme sa pripravili na olympiádu. Chceme vycítiť chémiu medzi chalanmi, ktorá nám neskôr môže byť platná aj na majstrovstvách sveta. Už teraz chceme mať v hlave nejaké dvojičky či trojičky smerom k týmto dvom podujatiam. Dúfame, že chlapcom sa budú vyhýbať zranenia,“ pokračoval Országh.
Súčasťou tímu bude aj Tomáš Tatar, ktorý v Zugu aktuálne nehrá pre zranenie, je však v kontakte s trénerom národného tímu. Predpokladá sa, že by sa čoskoro mohol vrátiť do zápasovej praxe.
„Tomáša sme chceli vidieť aspoň na jednom turnaji. Má nejaké zranenie, doliečuje si ho, ale mal by v najbližšej dobe zasiahnuť do hry. Je skvelé, že on sám chce veľmi prísť. Samozrejme, stále nám ostáva nejaký čas do turnaja, preto verím, že sa mu podarí vrátiť do súťažného diania a budeme s ním môcť počítať,“ doplnil Országh.
V porovnaní s novembrom prechádza obmenou aj trénerský štáb. Na Nemeckom pohári Országhovi pomáhal v pozícii Ivan Majeský, ten má však klubové povinnosti a túto pozíciu zaujme Ján Pardavý. V Landshute sa osvedčil kanadský odborník Todd Woodcroft, ktorý v decembri pricestuje aj na Slovensko.
„Ivan Majeský bol vyslovene záskok, keďže nám vypadli dvaja asistenti pre klubové povinnosti. Todda sme si chceli otestovať, pričom máme na jeho prácu veľmi dobrú spätnú väzbu, či už od hráčov alebo z mojej strany. Budeme s ním pokračovať aj na domácom turnaji,“ uzavrel Országh.
Nominácia slovenskej reprezentácie hokejistov na decembrový turnaj Vianočný Kaufland Cup v Banskej Bystrici (zdroj: SZĽH):
Brankári: Eugen Rabčan, Stanislav Škorvánek
Obrancovia: Peter Čerešňák, Marek Ďaloga, František Gajdoš, Michal Ivan, Patrik Koch, Martin Marinčin, Dávid Mudrák, Mislav Rosandič
Útočníci: Peter Cehlárik, Lukáš Cingel, Marko Daňo, Martin Faško-Rudáš, Marek Hrivík, Libor Hudáček, Miloš Kelemen, Oliver Okuliar, Kristián Pospíšil, Matúš Sukeľ, Samuel Takáč, Tomáš Tatar