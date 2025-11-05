Slováci štartujú dôležitú olympijskú sezónu. Nemecký pohár obhajujeme a Rakúšanom máme čo vracať - VIDEO

Podľa slov hráčov spod Tatier to nebude len turnaj, ale zároveň aj príprava na budúcoročné zimné olympijské hry v Taliansku.
Slovenský hokejista Mislav Rosandič (vpredu) sa teší so spoluhráčmi po strelení gólu v zápase A-skupiny majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji proti Francúzskom v stredu 14. mája 2025.
Slovenskí hokejisti vstúpia do novej sezóny podujatím v Nemecku. Postupne odohrajú tri zápasy proti Rakúsku, Lotyšsku a domácemu mužstvu.

Podľa slov hráčov spod Tatier to nebude len turnaj, ale zároveň aj príprava na budúcoročné zimné olympijské hry v Taliansku. Každý sa bude snažiť predviesť čo najlepší výkon, aby sa spomínaného športového sviatku zúčastnil.

Aj preto nechcú podceniť ani jeden duel, ktorý ich pred ZOH čaká. A Rakúšanom majú čo vracať. Na ostatných majstrovstvách sveta im podľahli 2:3 po samostatných nájazdoch.

Debutant a náhradníci

Hoci Slováci dokázali dorovnať z 0:2 na 2:2, lepší a bojovnejší Rakúšania napokon doviedli zápas do víťazného konca. Napokon sa im podarilo postúpiť až do štvrťfinále, kde však podľahli neskorším vicemajstrom sveta zo Švajčiarska.

V našom kádri figuruje dovedna 25 hráčov – dvaja brankári, deviati obrancovia a štrnásti útočníci. Platí, že v menoslove je len jeden možný debutant – dvadsaťjedenročný útočník Alex Čiernik z fínskej Liigy.

Z pôvodnej nominácie vypadli Libor Hudáček a Matej Paulovič. Namiesto nich pozvánky dostali extraligisti Šimon Petráš a Oleksij Myklucha.

Veľký návrat

Novou tvárou v realizačnom tíme je Ivan Majeský, niekdajší fyzicky dobre stavaný obranca odohral za Slovensko dovedna 97 stretnutí a strelil v nich štyri góly. Krajinu reprezentoval na šiestich MS a dvoch olympijských turnajoch. Aktuálne je asistent trénera v českom Kladne.

Za navrátilca môžeme považovať aj bývalého kouča reprezentácie Craiga Ramsayho, ktorý sa už úplne vyliečil a chce pomôcť národnému tímu v dôležitom ročníku. Je pripravený prijať akúkoľvek rolu.

Hlavný kormidelník Vladimír Országh v úvode aktuálneho ročníka veľa cestoval, komunikoval s viac ako 30 hráčmi zo širšieho kádra. V novembri dostal voľno Tomáš Tatar zo švajčiarskeho Zugu. K dispozícii však bude v decembri v generálke na februárové ZOH 2026.

Predstavia sa aj Slovenky

Minulý ročník Nemeckého pohára slovenským hokejistom prial, keď triumfovali v každom dueli a trofej sa dostala do ich rúk. Niečo podobné by radi zopakovali aj tentoraz.

Namiesto Dánska si však zmerajú sily s Lotyšskom, zvyšní dvaja protivníci zostali rovnakí – spomínaní Rakúšania a Nemci. Severanov vystriedali Pobalťania.

Na tomto podujatí hrajú aj ženské výbery, vrátane toho zo Slovenska. Súperkami boli Maďarky, neskôr sa postavia aj Francúzkam a Nemkám.

Najnovšie na SITA.sk