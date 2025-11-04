Ramsay neváhal opäť prísť na Slovensko: Cítim sa vynikajúco, budem tam, kde má budú potrebovať - FOTO

Po dlhej rekonvalescencii sa na Slovensko vracia aj doterajší hlavný tréner Craig Ramsay, ktorý vystuží trénerský štáb Vladimíra Országha.
Návrat Kanaďana je pozitívna správa. Už 74-ročný odborník mal v prvej polovici roka zdravotné problémy, počas leta sa zotavil a je pripravený pomôcť realizačnému tímu reprezentácie SR.
V nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie dve zmeny, neprídu útočníci Hudáček a Paulovič. Kto ich nahradí?
„Cítim sa vynikajúco. Chcel som sa vrátiť, no keď som ležal v nemocnici, príliš som tomu neveril, necítil som sa na to. Mám to tu však rád, a tak moje rozhodnutie ohľadom návratu k slovenskej reprezentácii bolo úplne jednoduché. Čo sa týka mojej pozície, budem tam, kde má budú potrebovať. Keď to bude na ľade, budem na ľade, keď na tribúne alebo v kancelárii, bude zasa tam,“ povedal Ramsay podľa webu sport24.pluska.sk.
Zrejme začne v hľadisku, keďže odtiaľ môže vidieť herné situácie inak ako zo striedačky a z pozície trénerov. Ak by neskôr bola potreba mať ho pri sebe, rád bude aj blízko diania na ľade.
V Nemecku na Slovákov čakajú tri stretnutia, okrem domácich ich preveria aj Rakúšania a Lotyši. O mesiac neskôr v domácom prostredí si zase zmerajú sily s Nórskom a Lotyšskom.
V kádri figuruje dovedna 25 hráčov – dvaja brankári, deviati obrancovia a štrnásti útočníci. Platí, že v menoslove figuruje len jeden možný debutant – dvadsaťjedenročný útočník Alex Čiernik z fínskej Liigy.